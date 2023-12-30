"Мы всегда можем на него рассчитывать": Тренер Бенфики - о Трубине
Уверенность в украинском вратаре
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера "Бенфика" обыграла "Фамаликан", 3:0. Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт прокомментировал победу и игру украинского голкипера Анатолия Трубина:
"Фамаликан" создавал хорошие моменты и нам была нужна помощь нашего голкипера. Трубин прогрессирует все больше и больше, у него все складывается очень хорошо. Мы всегда можем на него рассчитывать, когда нам это нужно", — сказал Шмидт.
Напомним, после 15 туров чемпионата Португалии "Бенфика" возглавляет таблицу, набрав 36 очков.
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Источник:Офіційний сайт "Бенфіки""
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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