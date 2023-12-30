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"Мы всегда можем на него рассчитывать": Тренер Бенфики - о Трубине

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Уверенность в украинском вратаре

"Мы всегда можем на него рассчитывать": Тренер Бенфики - о Трубине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Бенфика" обыграла "Фамаликан", 3:0. Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт прокомментировал победу и игру украинского голкипера Анатолия Трубина:

"Фамаликан" создавал хорошие моменты и нам была нужна помощь нашего голкипера. Трубин прогрессирует все больше и больше, у него все складывается очень хорошо. Мы всегда можем на него рассчитывать, когда нам это нужно", — сказал Шмидт.

Напомним, после 15 туров чемпионата Португалии "Бенфика" возглавляет таблицу, набрав 36 очков.

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Рогер Шмидт Анатолий Трубин
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Источник:
Офіційний сайт "Бенфіки""
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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