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Мудрик не выйдет в старте Челси на матч против одного из аутсайдеров АПЛ

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Почеттино предпочел других футболистов на фланге

Мудрик не выйдет в старте Челси на матч против одного из аутсайдеров АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

“Челси” сыграет против “Лутона” в рамках 20 тура Английской Премьер-лиги. Украинский вингер Михаил Мудрик не выйдет в старте “пенсионеров” на этот поединок.

Он начнет матч со скамейки для запасных. В предыдущей встрече против “Кристал Пэлас” Мудрик был заранее заменен из-за повреждения, полученных в результате грубого подката от соперника. Вчера вингер уже тренировался в общей группе.

Сейчас "пенсионеры" идут на 10 позиции чемпионата, а "шляпники" находятся в зоне вылета – на 18 месте. Разрыв между командами составляет 10 очков.

Матч начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
30.12.2023 в 14:30
Если Мышки нет на поле это хороший шанс Челси на победу!
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2
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.12.2023 в 14:30
Если Мышки нет на поле это хороший шанс Челси на победу!
Ответить
0
2

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