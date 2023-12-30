Мудрик не выйдет в старте Челси на матч против одного из аутсайдеров АПЛ
Почеттино предпочел других футболистов на фланге
Getty Images / Global Images Ukraine
“Челси” сыграет против “Лутона” в рамках 20 тура Английской Премьер-лиги. Украинский вингер Михаил Мудрик не выйдет в старте “пенсионеров” на этот поединок.
Your Chelsea in Luton. ????@ParimatchUK | #CFC | #LutChe pic.twitter.com/57k2WVPHCx— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 30, 2023
Он начнет матч со скамейки для запасных. В предыдущей встрече против “Кристал Пэлас” Мудрик был заранее заменен из-за повреждения, полученных в результате грубого подката от соперника. Вчера вингер уже тренировался в общей группе.
Сейчас "пенсионеры" идут на 10 позиции чемпионата, а "шляпники" находятся в зоне вылета – на 18 месте. Разрыв между командами составляет 10 очков.
Матч начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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