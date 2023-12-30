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Коваленко впервые за три матча выйдет в старте Эмполи

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Окончательно восстановился от травмы?

Коваленко впервые за три матча выйдет в старте Эмполи

Фото: ФК Емполі

UA-Футбол
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"Кальяри" и "Эмполи" встретятся в рамках 18 тура чемпионата Италии. Украинец Виктор Коваленко выйдет в старте гостей на этот поединок.

Полузащитник сыграет в основе впервые за три матча. Поединок 16 декабря против "Торино" он пропускал из-за травмы, а 22 декабря сыграл 29 минут второго тайма против "Лацио".

"Кальяри" и "Эмполи" находятся в зоне вылета. Команда Коваленко идет на 19 месте, уступая "островьянам" одним очком.

Матч начнется в 16.00.

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Виктор Коваленко Кальяри Эмполи
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