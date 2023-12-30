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Миколенко в очередной раз выйдет с первых минут на поле

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Ярмолюк сегодня в запасе

Миколенко в очередной раз выйдет с первых минут на поле

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Виталий Миколенко начнет поединок против "Вулвз" в стартовом составе. "Эвертон" сыграет с "волками" в рамках 20-го тура АПЛ.

Егор Ярмолюк на этот раз остался в запасе на матч с "Кристал Пэлас".

Оба поединка начнутся в 17:00.

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Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд (Лондон) Виталий Миколенко Егор Ярмолюк
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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