Миколенко в очередной раз выйдет с первых минут на поле
Ярмолюк сегодня в запасе
Getty Images / Global Images Ukraine
Виталий Миколенко начнет поединок против "Вулвз" в стартовом составе. "Эвертон" сыграет с "волками" в рамках 20-го тура АПЛ.
Егор Ярмолюк на этот раз остался в запасе на матч с "Кристал Пэлас".
Оба поединка начнутся в 17:00.
Our team to face Wolves ???? pic.twitter.com/t1qY0iFaRW— Everton (@Everton) December 30, 2023
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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