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Украинский защитник покинул армянский Урарту

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Решили расторгнуть контракт

Украинский защитник покинул армянский Урарту

Офіційний сайт Урарту/Автор невідомий

UA-Футбол
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Армянский "Урарту" простился с украинским защитником Иваном Зотько. Об этом клуб сообщил на своих официальных страницах.

Контракт между сторонами был расторгнут по соглашению сторон. Согласно информации Transfermarkt, соглашение действовало до июня 2024 года.

"Мы хотим поблагодарить Ивана Зотько за его вклад в этот сезон и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере", - подытожили в клубе.

В составе "Урарту" Зотько сыграл 22 матча и забил три гола. Он выступал за армянский клуб с февраля 2023 – тогда Иван на правах свободного агента покинул “Кривбасс”.

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