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Воспитанник киевского Динамо Алексей Щебетун перешел в казахстанский клуб

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Условия и продолжительность неизвестен

Воспитанник киевского Динамо Алексей Щебетун перешел в казахстанский клуб

Sports.kz

Новина українською

Алексей Щебетун подписал контракт с казахстанским клубом "Кызылжар", сообщает Sports.kz со ссылкой на официальный инстаграм клуба.

По данным источника, воспитанник киевского "Динамо" нападающий Алексей Щебетун после двух сезонов в литовском "Шауляе", перешел в "Кызылжар", условия и продолжительность договора не разглашаются.

Напомним, за 2023 год 26-летний Щебетун провел 41 матч, в которых забил семь голов и сделал 4 результативные передачи.

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Алексей Щебетун
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Источник:
Sports.kz
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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