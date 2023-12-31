Воспитанник киевского Динамо Алексей Щебетун перешел в казахстанский клуб
Условия и продолжительность неизвестен
Sports.kz
Алексей Щебетун подписал контракт с казахстанским клубом "Кызылжар", сообщает Sports.kz со ссылкой на официальный инстаграм клуба.
По данным источника, воспитанник киевского "Динамо" нападающий Алексей Щебетун после двух сезонов в литовском "Шауляе", перешел в "Кызылжар", условия и продолжительность договора не разглашаются.
Напомним, за 2023 год 26-летний Щебетун провел 41 матч, в которых забил семь голов и сделал 4 результативные передачи.
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Источник:Sports.kz
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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