Воспитанник киевского Динамо Алексей Щебетун перешел в казахстанский клуб

Алексей Щебетун подписал контракт с казахстанским клубом "Кызылжар", сообщает Sports.kz со ссылкой на официальный инстаграм клуба.

По данным источника, воспитанник киевского "Динамо" нападающий Алексей Щебетун после двух сезонов в литовском "Шауляе", перешел в "Кызылжар", условия и продолжительность договора не разглашаются.

Напомним, за 2023 год 26-летний Щебетун провел 41 матч, в которых забил семь голов и сделал 4 результативные передачи.