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Агент ФИФА: Жирона если и продаст Довбика, то только за 30 миллионов и больше

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Продолжение карьеры только в гранде мирового футбола

Агент ФИФА: Жирона если и продаст Довбика, то только за 30 миллионов и больше

Getty Images/Global Images Ukraine

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Агент ФИФА Игорь Кривенко рассказал за сколько "Жирона" продаст украинского форварда Артема Довбика.

"Жирона" если и продаст, то только за 30 миллионов и больше. Артем очень разносторонний футболист, он умеет играть головой, физически сильный, много забивает, пасует. Если не сбавит обороты, его ждет гранд мирового футбола", — сказал Кривенко.

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Напомним, в текущем сезоне на счету Довбика 17 матчей, в которых он отметился 11 голами и 4 результативными передача.

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Источник:
Експрес
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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