Агент ФИФА: Жирона если и продаст Довбика, то только за 30 миллионов и больше

Агент ФИФА Игорь Кривенко рассказал за сколько "Жирона" продаст украинского форварда Артема Довбика.

"Жирона" если и продаст, то только за 30 миллионов и больше. Артем очень разносторонний футболист, он умеет играть головой, физически сильный, много забивает, пасует. Если не сбавит обороты, его ждет гранд мирового футбола", — сказал Кривенко.