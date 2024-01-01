Назарий Русин впервые за каденцию нового тренера в Сандерленде выйдет в основном составе

Сегодня, первого января, в 14:30, стартует матч 26-го тура Чемпионшипа, в котором "Сандерленд" будет принимать "Престон".

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В основном составе хозяев выйдет украинский легионер Назарий Русин. Это впервые за каденции нового тренера Майкла Билла украинец получит возможность сыграть с первых минут.

Добавим, что в этом сезоне Русин сыграл за "Сандерленд" одиннадцать матчей, в которых отметился двумя ассистами. "Сандерленд" сейчас занимает седьмое место турнирной таблицы.