Назарий Русин впервые за каденцию нового тренера в Сандерленде выйдет в основном составе
Матч против Престона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, первого января, в 14:30, стартует матч 26-го тура Чемпионшипа, в котором "Сандерленд" будет принимать "Престон".
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В основном составе хозяев выйдет украинский легионер Назарий Русин. Это впервые за каденции нового тренера Майкла Билла украинец получит возможность сыграть с первых минут.
Our XI to take on Preston! ????#SAFC | #SUNPNE pic.twitter.com/2FhzMlHs9B— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 1, 2024
Добавим, что в этом сезоне Русин сыграл за "Сандерленд" одиннадцать матчей, в которых отметился двумя ассистами. "Сандерленд" сейчас занимает седьмое место турнирной таблицы.
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Источник:ФК Сандерленд
Опубликовал: Игорь Семйон
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01.01.2024 в 15:27
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