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Назарий Русин впервые за каденцию нового тренера в Сандерленде выйдет в основном составе

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Обновлено

Матч против Престона

Назарий Русин впервые за каденцию нового тренера в Сандерленде выйдет в основном составе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, первого января, в 14:30, стартует матч 26-го тура Чемпионшипа, в котором "Сандерленд" будет принимать "Престон".

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В основном составе хозяев выйдет украинский легионер Назарий Русин. Это впервые за каденции нового тренера Майкла Билла украинец получит возможность сыграть с первых минут.

Добавим, что в этом сезоне Русин сыграл за "Сандерленд" одиннадцать матчей, в которых отметился двумя ассистами. "Сандерленд" сейчас занимает седьмое место турнирной таблицы.

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Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
ФК Сандерленд
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Djibouti (Djibouti)
01.01.2024 в 15:27
І вже встиг відзначитись забитим голом
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Комментарии 1
Djibouti (Djibouti)
01.01.2024 в 15:27
І вже встиг відзначитись забитим голом
Ответить
0
0

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