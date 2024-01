Назарий Русин впервые за каденцию нового тренера в Сандерленде выйдет в основном составе

Сегодня, первого января, в 14:30, стартует матч 26-го тура Чемпионшипа, в котором "Сандерленд" будет принимать "Престон".

В основном составе хозяев выйдет украинский легионер Назарий Русин. Это впервые за каденции нового тренера Майкла Билла украинец получит возможность сыграть с первых минут.

Our XI to take on Preston! ????#SAFC | #SUNPNE pic.twitter.com/2FhzMlHs9B