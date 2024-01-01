Спортивный врач – о Зинченко: Очень похоже на формирование хронической травмы икроножной мышцы

Спортивный врач с опытом работы в клубах УПЛ Дмитрий Бабелюк прокомментировал проблемы Александра Зинченко со здоровьем. Напомним, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета сказал, что у Зинченко повреждение икроножной мышцы.

"Очень похоже на формирование полноценной хронической травмы икроножной мышцы, которая проявляется постоянно на фоне больших и регулярных нагрузок – в середине сезона или в конце. В прошлый раз Саша пропустил всю предсезонку именно из-за этой травмы, сейчас же она проявилась сразу после самого насыщенного игрового периода в Англии", - написал Бабелюк.

Отметим, что степень серьезности повреждения Зинченко станет известна после медицинского обследования, которое запланировано на понедельник, первого января.