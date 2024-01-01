Спортивный врач – о Зинченко: Очень похоже на формирование хронической травмы икроножной мышцы
Плохи дела
Getty Images / Global Images Ukraine
Спортивный врач с опытом работы в клубах УПЛ Дмитрий Бабелюк прокомментировал проблемы Александра Зинченко со здоровьем. Напомним, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета сказал, что у Зинченко повреждение икроножной мышцы.
"Очень похоже на формирование полноценной хронической травмы икроножной мышцы, которая проявляется постоянно на фоне больших и регулярных нагрузок – в середине сезона или в конце.
В прошлый раз Саша пропустил всю предсезонку именно из-за этой травмы, сейчас же она проявилась сразу после самого насыщенного игрового периода в Англии", - написал Бабелюк.
Отметим, что степень серьезности повреждения Зинченко станет известна после медицинского обследования, которое запланировано на понедельник, первого января.
Популярное сейчас
- ГУР МО Украины: В результате удара по Белгороду ликвидирован российский офицер следственного комитета
- Второе подряд поражение Арсенала в АПЛ, вероятная зарплата Судакова в Ювентусе. Главные новости за 31 декабря
- В Новогоднюю ночь Россия атаковала Украину шахедами. Есть попадание в жилой дом в Одессе
- Кепа будет сновным голкипером Реала во второй части сезона, - СМИ
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО