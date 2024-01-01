  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Спортивный врач – о Зинченко: Очень похоже на формирование хронической травмы икроножной мышцы
В тренде

Спортивный врач – о Зинченко: Очень похоже на формирование хронической травмы икроножной мышцы

Наши за границей

Плохи дела

Спортивный врач – о Зинченко: Очень похоже на формирование хронической травмы икроножной мышцы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный врач с опытом работы в клубах УПЛ Дмитрий Бабелюк прокомментировал проблемы Александра Зинченко со здоровьем. Напомним, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета сказал, что у Зинченко повреждение икроножной мышцы.

"Очень похоже на формирование полноценной хронической травмы икроножной мышцы, которая проявляется постоянно на фоне больших и регулярных нагрузок – в середине сезона или в конце.

В прошлый раз Саша пропустил всю предсезонку именно из-за этой травмы, сейчас же она проявилась сразу после самого насыщенного игрового периода в Англии", - написал Бабелюк.

Отметим, что степень серьезности повреждения Зинченко станет известна после медицинского обследования, которое запланировано на понедельник, первого января.

По теме
yellow-arrow
Назарий Русин отметился дебютным мячом за Сандерленд в Чемпионшипе
yellow-arrow
СМИ: Лунин выйдет в основе Реала на матч с Мальоркой и имеет шанс быть основным и в дальнейшем
yellow-arrow
Артета прокомментировал травму Зинченко: Дискомфорт в икроножной мышце
Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Дмитро Бабелюк
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости