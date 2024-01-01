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СМИ: Лунин выйдет в основе Реала на матч с Мальоркой и имеет шанс быть основным и в дальнейшем

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Украинцем очень довольны

СМИ: Лунин выйдет в основе Реала на матч с Мальоркой и имеет шанс быть основным и в дальнейшем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и выйдет в основе "Реала" на матч чемпионата Испании против "Мальорки", сообщает авторитетное издание Marca.

Как отмечает источник, Кепа получил незначительное повреждение, а Лунин очень хорошо работал и является фаворитом у Карло Анчелотти в процессе выбора голкипера на матч против "Мальорки". Отмечается, что Лунин может получить место в воротах и на матч Суперкубка.

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Как пишет издание, Карло Анчелотти хочет положить конец дискуссиям по вратарской теме и на время травмы Тибо Куртуа склоняется к тому, чтобы сделать основным именно украинца.

Отмечается, что реакция Лунина на те шансы, которые ему выпали, была очень положительной, к работе украинца нет претензий в клубе.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca
Опубликовал: Игорь Семйон
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