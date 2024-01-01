Зинченко обошел Ломаченко и возглавил рейтинг самых популярных украинских спортсменов в Instagram
На третьем месте - Александр Усик
instagram.com/v.lada_sedan
Издание NV опубликовало топ-10 самых популярных спортсменов Украины в соцсети Instagram.
В 2024 году рейтинг возглавил украинский защитник "Арсенала"
Зинченко по итогам года обошел Василия Ломаченко, который теряет популярность не только среди украинцев.
Также близки к 2 миллионам подписчиков Александр Усик и Михаил Мудрик.
- Александр Зинченко (футбол) – 2,6 млн
- Василий Ломаченко (бокс) – 2,2 млн
- Александр Усик (бокс) – 1,9 млн
- Михаил Мудрик (футбол) – 1,8 млн
- Элина Свитолина (теннис) – 1,4 млн
- Андрей Шевченко (футбол) – 1,2 млн
- Андрей Лунин (футбол) – 1,1 млн
- Владимир Кличко (бокс) – 953 тыс.
- Юлия Герасимова (волейбол) – 567 тыс.
- Алексей Торохтий (тяжелая атлетика) – 583 тыс.
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Источник:НВ
Опубликовал: Михаил Черныш
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