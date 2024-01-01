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Зинченко обошел Ломаченко и возглавил рейтинг самых популярных украинских спортсменов в Instagram

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На третьем месте - Александр Усик

Зинченко обошел Ломаченко и возглавил рейтинг самых популярных украинских спортсменов в Instagram

instagram.com/v.lada_sedan

Новина українською

Издание NV опубликовало топ-10 самых популярных спортсменов Украины в соцсети Instagram.

В 2024 году рейтинг возглавил украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко. За последние полгода у него прибавилось около 200 тысяч подписчиков и сейчас примерно 2,6 млн подписчиков.

Зинченко по итогам года обошел Василия Ломаченко, который теряет популярность не только среди украинцев.

Также близки к 2 миллионам подписчиков Александр Усик и Михаил Мудрик.

  • Александр Зинченко (футбол) – 2,6 млн
  • Василий Ломаченко (бокс) – 2,2 млн
  • Александр Усик (бокс) – 1,9 млн
  • Михаил Мудрик (футбол) – 1,8 млн
  • Элина Свитолина (теннис) – 1,4 млн
  • Андрей Шевченко (футбол) – 1,2 млн
  • Андрей Лунин (футбол) – 1,1 млн
  • Владимир Кличко (бокс) – 953 тыс.
  • Юлия Герасимова (волейбол) – 567 тыс.
  • Алексей Торохтий (тяжелая атлетика) – 583 тыс.
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Источник:
НВ
Опубликовал: Михаил Черныш
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