Зинченко обошел Ломаченко и возглавил рейтинг самых популярных украинских спортсменов в Instagram

Издание NV опубликовало топ-10 самых популярных спортсменов Украины в соцсети Instagram.

В 2024 году рейтинг возглавил украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко . За последние полгода у него прибавилось около 200 тысяч подписчиков и сейчас примерно 2,6 млн подписчиков.

Зинченко по итогам года обошел Василия Ломаченко, который теряет популярность не только среди украинцев.

Также близки к 2 миллионам подписчиков Александр Усик и Михаил Мудрик.