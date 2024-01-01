Mirror подтверждает интерес Челси к Довбику и называет цену на игрока

Не так давно британские СМИ начали муссировать информацию, о том, что лондонский " Челси " хочет подписать украинского форварда "Жироны" Артема Довбика. В частности, об этом писал известный таблоид The Sun.

Сейчас же к обсуждению этой информации подключился еще один британский таблоид The Mirror, который подтверждает информацию своих коллег об интересе лондонцев к украинцу.

Кроме того, издание пишет о том, что "Жирона" оценивает форварда в 49 млн фунтов (примерно 56,5 млн евро).

При этом, часть суммы отойдет "Днепру-1", который имеет процент от будущей продажи Артема.

Также отмечается, что возможный трансфер будет доступен только летом, так как испанский клуб зимой не собирается устраивать распродажу своих лидеров.

Отметим, что украинский форвард перешел в "Жирону" летом нынешнего года. В нынешнем сезоне Ла Лиги форвард провел за каталонцев 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.