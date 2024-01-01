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Довбик: Надеюсь, 2024 год будет для меня не менее успешным

Наши за границей
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Артем подпил итоги 2023 года

Довбик: Надеюсь, 2024 год будет для меня не менее успешным

фото - ФК Жирона

Новина українською

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик подвел итоги прошедшего 2023 года.

"Это был год перемен. Благодарен ему за все возможности, которые я имел. Надеюсь, 2024 год будет для меня не менее успешным.

Слава Украине! Героям Слава!" – написал Довбик.

Отметим, что украинский форвард перешел в "Жирону" летом нынешнего года. В нынешнем сезоне Ла Лиги форвард провел за каталонцев 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
Инстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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