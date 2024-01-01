Довбик: Надеюсь, 2024 год будет для меня не менее успешным

Украинский форвард " Жироны " Артем Довбик подвел итоги прошедшего 2023 года.

"Это был год перемен. Благодарен ему за все возможности, которые я имел. Надеюсь, 2024 год будет для меня не менее успешным. Слава Украине! Героям Слава!" – написал Довбик.

Отметим, что украинский форвард перешел в "Жирону" летом нынешнего года. В нынешнем сезоне Ла Лиги форвард провел за каталонцев 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.