Человек-вспышка. Сборная 2023 года среди украинских легионеров по версии UA-Футбол. Левый вингер

Кто-кто, а Михаил Мудрик 2023-й однозначно запомнит. На данный момент вся новая европейская глава его карьеры уместилась в рамки ушедшего года. В январе украинский футболист покинул донецкий "Шахтер" и перешел в лондонский "Челси". "Горняки" получили 70 миллионов евро, плюс еще 30 прописаны для них в договоре бонусами. "Синие" же оформили долгосрочный контракт с одним из самых многообещающих игроков своего поколения. Соглашение между "Челси" и Мудриком действует до 2031 года.

Как любят говорить президенты в обращениях к гражданам с 31-го на 1-е, "этот год был непростым". Для Мудрика – еще каким непростым. Переезд в самую сильную лигу мира, но в откровенно кризисную команду. Столкновение с новым бытом и требованиями, чехарда с тренерами, колоссальное давление общественности из-за ценника, тонны критики от экспертов и болельщиков.

Казалось бы, новый этап стартовал для Мудрика как по маслу. Михаил дебютировал за "Челси" 21 января в центральном поединке 21-го тура АПЛ против "Ливерпуля", тогдашний менеджер "синих" Грэм Поттер бросил украинца в бой в начале второго тайма. В момент, когда гости "Энфилда" оказались вжаты в собственную штрафную. Мудрик удивил: на пару с Зиешем он оживил игру лондонцев, покрутил позвонки Милнеру, показал убойный дриблинг, имел несколько отличных возможностей забить, а также создал парочку хороших моментов для партнеров. Вишенкой на торте стала информация об установленном Мудриком рекорде скорости в сезоне-2022/23 – 36.63 км/ч.

Однако все то, что было дальше, сложно назвать успешным развитием событий. "Челси" лихорадило весь год, а Мудрика – вместе с ним. Первое и столь долгожданное результативное действие Михаил отложил на середину марта, когда в поединке с "Лестером" отдал ассист на Ковачича, не без нотки случайности и везения. В тот период украинец был очень близок к обретению статуса "Агента 007". Именно так в Англии любят называть тех футболистов, которые в своих первых 7 матчах не забивали и не отдавали результативные передачи.

Первые полные 90 минут за лондонцев Михаил провел только в апреле, в матче с "Брайтоном". Итого, в прошлой кампании Мудрик сыграл 17 матчей за "Челси", из них в 8 украинец вышел в старте. Он отдал 2 ассиста за "синих" во всех турнирах, но завершил первый неполный сезон за "пенсионеров" без голов. Приберег на новую кампанию.

В конце мая "Челси" возглавил специалист, известный по работе с "Тоттенхэмом" и "Пари Сен-Жермен". Маурисио Почеттино сразу же отметил, что он обязательно встретится с Мудриком до начала предсезонки для проработки лучшей стратегии работы с украинцем. Наставник сразу же изъявил желание установить ментальный коннект с Михаилом и помочь игроку в раскрытии таланта. Все по конспектам Де Дзерби! Сам Мудрик, забравший летом десятку на спину, не скрывал радости в рамках возможности поработать с Почем: "С первых дней предсезонки я начал понимать, чего именно тренер хочет от меня".

Сегодня Маурисио соревнуется с украинцем в кроссбар-челлендже (кто больше попадет в перекладину), постоянно подбадривает футболиста на тренировках. Также коуч подарил Михаилу свою книгу – видно, что Почеттино верит в Мудрика и очень хочет помочь ему блистать постоянно.

В любом случае, одной веры мало, когда неизбежно возникает ряд других внешних обстоятельств. Летняя предсезонка и начало кампании-2023/24 во многом ознаменовали ту траекторию, по которой Мудрик двигался с июня по декабрь – синусоида.

Михаил пропустил старт подготовки к розыгрышу из-за продолженного отпуска, связанного с участием в молодежном чемпионате Европы. Затем он влился в тренировочный процесс и отличился первым голом за "Челси", забив в спарринге "Брайтону" – эффектно сыграл с Николасом Джексоном в стеночку и нанес хлесткий удар с полукруга штрафной.

Что было дальше? 9 минут с банки в матче-открытии АПЛ с "Ливерпулем" и несвоевременное повреждение. И вот так – отрывок за отрывком, этап за этапом. В одном поединке Мудрик зажигает, потом получает мелкую травму, относительно быстро восстанавливается, проваливается в нескольких матчах подряд, получает порции критики – и снова феерит в отдельно взятой встрече.

Первого официального гола Мудрика в АПЛ пришлось ждать долго. В октябре украинец огорчил "Фулхэм" на "Стэмфорд Бридж", появившись в 4-й игре подряд в стартовом составе. Вот, казалось бы, прорвало, пришла стабильность и сейчас пойдет-поедет. Увы, нет. Подозрение на микротравму, перестраховка от Почеттино, заход на новый круг.

Уже после приезда из стана сборной Михаил продемонстрировал яркий перформанс в лондонском дерби с "Арсеналом", он заработал пенальти для Палмера и сам отличился – то ли подачей, то ли ударом-фантомом. Мудрик стал вторым украинским игроком, забившим "канонирам" в АПЛ (первым был Сергей Ребров). Именно перед этим матчем Зинченко обещал, что если Мудрик распишется в воротах Райи, то он оторвет Мише яйца.

Дальше снова был пропуск поединка из-за микротравмы.

Наверное, 19 декабря случилась самая яркая вспышка от Мудрика за весь 2023-й в составе "Челси". Почеттино выпустил вингера на замену, а тот сумел воспользоваться ошибкой Триппьера и перевести четвертьфинальный матч с "Ньюкаслом" в серию пенальти. Свой четвертый удар с точки украинец реализовал. А затем… Да, а затем он получил повреждение в матче с "Пэлас".

В стане сборной Украины у Мудрика тоже возникали качели. В 2023-м он забил дебютный гол за главную команду в матче отбора на ЕВРО с Мальтой, отдал два ассиста в важном поединке квалификации против Северной Македонии. Как уже писалось выше, Миша успел съездить в молодежку и помог развалить французов на чемпионате Европы U-21.

Мудрика вполне могли возвеличить в герои в решающем матче отбора на ЧЕ-2024 против сборной Италии, если бы арбитр таки поставил справедливый 11-метровый после нарушения на украинце в штрафной площадке Скуадры, но вместо этого – очередная порция критики за слишком малую продуктивность.

Что уже говорить о поединке с англичанами, в котором Кайлу Уокеру даже ничего делать не пришлось – украинец сам растворился на поле.

Как итог, 36 матчей за "Челси" в 2023-м: 18 в старте, 18 с замены, тайм в среднем за поединок; 4 гола, 3 ассиста, 2 заработанных пенальти. Вообще-то, если как раз посчитать заработанные 11-метровые, Мудрик имеет больше результативных действий за "Челси" в текущем сезоне, чем Цыганков в "Жироне". Вот она, важность общего командного фона. У команды Виктора все пучком, а коллектив Михаила уже очень долго страдает. И сразу в футбольном обществе формируется позитивный срез для одного нашего футболиста и негативный для другого.

Трудно сказать доподлинно, действительно ли давит ценник на ментально закрытого Мудрика, но факт остается фактом – обрести стабильность на фоне кризиса в команде у него пока не выходит. В целом, в "Челси" же за последний год особо долго никто и не блистал. Почти все, кроме Палмера, были либо не сильно лучше, либо не сильно хуже Мудрика. Стерлинга хватило на серию из неплохих матчей, дальше Рахим сник. Нонни Мадуэке почему-то никто так, как Мудрика, не критикует.

Только сейчас Почеттино начинает создавать подобающие для стабильности условия.

Отдельно, как мы видим, стоит вопрос постоянно возникающих повреждений. Никто не знает наверняка, с чем это может быть связано. Уделяет ли Михаил достаточно времени восстановлению и сну? Не вредят ли мышцам его постоянные индивидуальные тренировки в зале? Важно помнить, что в "Челси" до сих пор нет укомплектованного медицинского штаба, поэтому, естественно, отсутствует синхронизация между отдельно нанятыми сотрудниками и Почеттино, привычно дающим чрезмерные нагрузки.

Критиковать легко, иногда это делать можно и нужно, однако следует понимать – Мудрик переехал в АПЛ из УПЛ. В, возможно, самый кризисный клуб лиги.

И прежней фрустрации на данный момент не возникает. Постепенно Мудрик начал выделяться на фоне остальных партнеров по команде и сейчас уже речи о необходимости аренды не ведется.

Нет сомнений в запасе потенциала и таланта у украинца. Михаил все еще стоит в центре проекта "Челси", но для того, чтобы стать настоящим лидером команды, еще пахать и пахать.

2024 год должен стать во многом переломным для футболиста, в ментальном плане и игровом.

Экс-тренер и игрок "синих" Роберто Ди Маттео отметил, что "Мудрик будет на пути к мировому уровню, если сможет выступать стабильно". Через несколько дней, 5 января, украинцу исполнится 23 – в новом для нас и для него лично году жизни мы желаем ему сиять постоянно, а не мерцать эпизодически.