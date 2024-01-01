Игроки Реала сказали Анчелотти, что Лунин сейчас находится в своей лучшей форме, - СМИ
Вратарская позиция - головная боль Карло Анчелотти
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "
Как сообщает Defensa Central, тренер даже обсудил эту позицию с полевыми игроками команды.
По данным издания, игроки сказали тренеру, что Лунин, вероятно, сейчас находится в своей лучшей форме. Этот ответ усилил сомнения итальянца по поводу того, кто будет основным голкипером, пока не поправился Тибо Куртуа.
Недавно СМИ сообщали, что на следующий матч против "Мальорки" выйдет Лунин, так как у Кепы небольшое повреждение.
Также отметим, что в текущем сезоне украинский голкипер провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".
На счету Кепы, в свою очередь, 15 матчей, 12 пропущенных голов и 7 сухих матчей.
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