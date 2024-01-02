Тутеров: Меня подключают к тренировкам с первой командой Сандерленда

18-летний украинский нападающий "Сандерленда" Тимур Тутеров рассказал о переезде на Туманный Альбион:

– Летом и осенью вы много пропустили из-за травмы. Как себя сейчас чувствуете?

– Сейчас все хорошо. Это самое главное. Восстановительный процесс длился полтора месяца. Грустно, что пропустил так много, потому что на предсезонке набрал хорошую форму.

– Вы с апреля 2023 года находитесь в "Сандерленде". Адаптировались за это время?

– Да. Поначалу было тяжело. Даже с языком. Не потому, что я его не знал, а из-за акцента. Надо было привыкать ко всему новому. Английский футбол кардинально отличается от нашего. Какое-то время нужно было на адаптацию. Сейчас никаких проблем нет.

– Какой у вас сейчас статус в клубе?

– Игрок U-21. Меня подключают к тренировкам с первой командой. Стараюсь достичь этого уровня.

– "Сандерленд" не так давно сменил тренера. Это как-то отразилось на вас?

– Пока не знаю. Еще не пришлось работать с Майклом Билом. После зимних каникул увидим, что изменится.

– В Англию вы переехали из "Колоса". Не было у вас сомнений, потому что это очень большие изменения?

– Переживания были, но детская мечта играть в Англии перевесила какие-либо сомнения. Язык знал хорошо. Больше волновался о новом коллективе. Англичане и украинцы имеют разный менталитет и культуру. Но на практике вышло не все так страшно.

– Как вас приняли в команде?

– Очень хорошо. Ребята все дружелюбные. Они мне очень помогли с адаптацией.

– Как вам город Сандерленд?

– Сандерленд – маленький, прибрежный, комфортный городок. Я домосед. Особенно гулять не хожу. Поэтому о каких-либо особенностях сказать не могу.