Тутеров: Меня подключают к тренировкам с первой командой Сандерленда
Украинский форвард является игроком U-21
Фото: safc.com
18-летний украинский нападающий "Сандерленда" Тимур Тутеров рассказал о переезде на Туманный Альбион:
– Летом и осенью вы много пропустили из-за травмы. Как себя сейчас чувствуете?
– Сейчас все хорошо. Это самое главное. Восстановительный процесс длился полтора месяца. Грустно, что пропустил так много, потому что на предсезонке набрал хорошую форму.
– Вы с апреля 2023 года находитесь в "Сандерленде". Адаптировались за это время?
– Да. Поначалу было тяжело. Даже с языком. Не потому, что я его не знал, а из-за акцента. Надо было привыкать ко всему новому. Английский футбол кардинально отличается от нашего. Какое-то время нужно было на адаптацию. Сейчас никаких проблем нет.
– Какой у вас сейчас статус в клубе?
– Игрок U-21. Меня подключают к тренировкам с первой командой. Стараюсь достичь этого уровня.
– "Сандерленд" не так давно сменил тренера. Это как-то отразилось на вас?
– Пока не знаю. Еще не пришлось работать с Майклом Билом. После зимних каникул увидим, что изменится.
– В Англию вы переехали из "Колоса". Не было у вас сомнений, потому что это очень большие изменения?
– Переживания были, но детская мечта играть в Англии перевесила какие-либо сомнения. Язык знал хорошо. Больше волновался о новом коллективе. Англичане и украинцы имеют разный менталитет и культуру. Но на практике вышло не все так страшно.
– Как вас приняли в команде?
– Очень хорошо. Ребята все дружелюбные. Они мне очень помогли с адаптацией.
– Как вам город Сандерленд?
– Сандерленд – маленький, прибрежный, комфортный городок. Я домосед. Особенно гулять не хожу. Поэтому о каких-либо особенностях сказать не могу.
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