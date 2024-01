Голевая машина. Сборная 2023 года среди украинских легионеров по версии UA-Футбол. Центрфорвард

Артём Довбик – один из главных игроков-открытий 2023 года не только украинского, но и всего испанского футбола. Большая часть лучей индивидуальной славы в Ла Лиге справедливо досталась Джуду Беллингему, сходу начавшего покорять чемпионат в новой роли, написанной специально под британца самым тонким из всех итальянских мастеров.

Ширине талантов сверхуниверсального Беллингема Артём может противопоставить разве что ширину своих могучих плечей. Но если говорить о самых эффективных футболистах этого сезона Ла Лиги, две эти фамилии вполне органично сосуществуют через запятую.

Свою реконкисту оба героя начали без прелюдий, найдя свой первый мяч в испанской элите уже в дебютном матче. Беллингем в корявом зидановском стиле положил мяч баскам "Атлетика" ударом слёту, Довбик – в отчаянном нырке откликнулся на подачу Цыганкова, урвав ничью с ещё более грозными басками из Сан-Себастьяна. Дальше 20-летнего англичанина понесло так, что он не мог остановиться и забивал почти в каждом игре. Но Довбик не сильно отставал, уйдя на зимний перерыв в статусе третьего лучшего голеадора Ла Лиги наравне с виртуозном Гризманном.

В итоге Довбик настрелял 11 голов до середины сезона. Такие цифры были бы отличными даже по итогам всей первой кампании в Испании, но Артём пробил десяток с лишним за 18 туров, отыграв при этом всего 65% игрового времени. В пересчёте на сыгранные минуты показатели ещё более устрашающие: 0.95 голов за 90 минут (1-й в Ла Лиге) и 0.35 ассистов/90 мин (12-й). По совокупным результативным действиям в пересчёте на игровое время – единоличное первое место (1.3/90 мин). На данный момент Довбик – самый летальный форвард в Ла Лиге.

Само собой, бурная результативность Довбика неотделима от сенсационных перфомансов "Жироны". Прогресс "Бело-красных" вызвал сдвиг тектонических плит в испанской элите, куда команда Мичела вторглась абсолютно бесцеремонным образом. Жирона находится в сейсмической зоне, потому землетрясения для местных не в новинку. Но не такого масштаба, как тот, что возвел местную команду с низов на первое место вместе с "Реалом" по итогам половины сезона.

Истоки таких достижений стоит искать в грамотной работе City Football Group и семейства Гвардиолы, которые поровну разделили ключевой пакет акций клуба ещё в 2017-м году. Фундамент заложили они, но внезапный скачок результатов – заслуга в первую очередь тренерская.

Мичел Санчес не только привил этой команде чёткую идентичность, которая никуда не подевалась даже после 5 изменений в стартовом составе в сравнении с минувшей кампанией. 48-летний спец нашёл то оптимальное сочетание хаоса и порядка, в котором система помогает раскрыть сильные стороны игроков, а свобода интерпретации чаще ломает структуры соперника, нежели свои. И всё это приправлено атакующим азартом, благодаря которому форварды буквально цветут в этом коллективе.

Недаром вторым по скорострельности в Ла Лиге идёт Кристиан Стуани, 37-летний дублёр Артёма. Уругвайскому ветерану не откажешь в голевом чутье, частично такие цифры объясняются эффектом запасного, но первична всему этому агрессивная игра "Жироны" на чужой половине. Никто в лиге и близко не "кормит" своих нападающих таким объёмом моментов: по xG/90 минут поблизости со Стуани (0.96) и Довбиком (0.82) только Роберт Левандовски (0.81), на которого одновременно работает целый рой элитных плеймейкеров – Педри, де Йонг, Феликс и Гюндоган.

Хорошо отлаженные игровые механизмы "Жироны" позволили Довбику довольно быстро адаптироваться на новом месте. Ему повезло попасть в коллектив, где форвардов никогда не держат на голодном пайке. Но и Артём стал своеобразный апгрейдом в сравнении с 37-летним Стуани или Валентином Кастельяносом, который выступал на крошечном "Монтиливи" на правах аренды в прошлом сезоне. И дело не только в атлетизме украинца, но и в его игровом профиле.

Концепция ложной девятки вовсе не убила амплуа форварда-завершителя, а заставила его переосмыслить. Кто-то, как Тиаго Мотта со своей "Болоньей", пошёл дальше и пытается скрестить треквартисту и таргетмена в теле Джошуа Зиркзее. Но это скорее попытки визионера заглянуть в будущее. В наше время рабочая формула – это габариты и сила таргетмена, помноженные на умное движение и скорость "чистого форварда". Идеальный пример – Холанд и Лукаку. Оба удивительно посредственно играют на втором этаже, не особо полезны в подыгрыше. Зато мчат на ворота как скоростные поезда, снося всё на своём пути. Есть в них и здоровый эгоизм, неприсущий образцовым столбам вроде Жиру или Ажорка.

Некоторые партнёры по "Жироне" в шутку зовут Артёма "Холандом". И есть в этом даже доля правды. Два из своих первых трёх гола в Ла Лиге Довбик забил после классных открываний на дальнюю штангу, замкнув их ударом головой в падении. Без умного движения ни рост, ни классная координация не имели бы значения. Классический "мяч Лукаку" украинец положил в ворота "Осасуны" – открылся в канал между ЦЗ и КЗ. До этого приклеился к фулбеку, чтобы по полной эксплуатировать своё преимущество в габаритах против заведомо более слабого оппонента – фирменный приём Большого Рома, который всегда избегал верховых единоборств с крупными центрбеками.

Свою "раму" Артём по заветам новой школы использует для того, чтобы убирать со своего пути защитников, укрывать от них мяч в забеге на чужие ворота, а не только для игры в статике спиной к воротам. Это вовсе не мышцы ради мышц, а тщательная работа над своим телом в поиске идеального футбольного атлетизма. Прослеживается и работа над тактической дисциплиной. Умение правильно двигаться очень важны для "Жироны", которая идёт в лидерах Ла Лиги по контролю мяча. К тому же игра команды стала явно менее вертикальной в новом сезоне, чему виной уход Ромеу, последнего цепного пса опорной зоны в этом ростере.

Технический арсенал Довбика, за исключением удара, всё же ограничен. В узких коробках ему некомфортно. В обводку идёт неохотно, хотя крайне в этом компоненте эффективен (66.7% успешных попыток). Над этим ещё предстоит работа. Но компенсирует он эти недостатки сильной работой без мяча. Абсолютно образцовый в этом плане голешник в ворота "Райо Вальекано". Два ложных открывания сначала за спину защитнику, затем перед ним на ближнюю. И кульминация в виде резкой остановки, которая напрочь сбила с толку оппонента, заставила его потерять координацию и рухнуть на газон. Как итог – Артём имел время на приём и элементарное завершение.

