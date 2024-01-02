Тутеров: К Русину отношусь, как к старшему брату
Форвард - об общении со своим земляком в "Сандерленде"
Фото: Instagram
Украинский нападающий "Сандерленда" U-21 Тимур Тутеров поделился своими впечатлениями от выступлений в Англии.
– Что скажете о молодежном чемпионате Англии?
– Здесь результат так же важен, как в Украине. Мы играем в футбол для победы. Но развитие молодежи в приоритете. Недаром с первой командой уже полноценно работают молодые игроки – Крис Риг и Томми Уотсон.
– В чем разница между подготовкой игроков в Украине и Англии?
– Это больше зависит не от того, где ты находишься, а кто твой тренер. У каждого наставника свой подход к тренировочному процессу, есть свои особенности.
В целом, отличается. Развитие индивидуальных скиллов больше, чем в Украине. Дома больше тактические тренировки. Здесь - больше на развитие индивидуальных качеств.
– В начале 2023 года вы были определенное время в "Динамо" Загреб. Клуб из столицы Хорватии славится своим умением раскрывать молодых игроков. В чем особенность тренировочного процесса?
– Там все упражнения направлены на имитацию игровых ситуаций. Но учитывая, что это было сразу после выхода из зимнего отпуска, это были упражнения на физику, играли в футбол.
– В "Сандерленде" есть еще один украинец, Назарий Русин. Как сложились ваши отношения?
– В Украине мы были знакомы только заочно. Сейчас у нас очень хорошие отношения с Назиком. Я к нему отношусь, как к старшему брату. Он подскажет, поделится опытом, с ним приятно, - сказал Тутеров.
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