Тренер Жироны рассказал о готовности Цыганкова к матчу с Атлетико

Главный тренер "Жироны" Мичел поделился мыслями о матче Ла Лиги против "Атлетико", который состоится 3 января, а также рассказал, сможет ли принять участие в этой игре укркинский хавбек Виктор Цыганков, пропустивший последние поединки из-за травмы.

"Жду замечательную игру против "Атлетико" и жду лучшей атмосферы от наших болельщиков. "Матрасники" – мощная команда, созданная для борьбы за победу в Ла Лиге. Ожидаю, что завтра мы покажем свою лучшую игру. Это будет невероятно, если мы завершим первую часть чемпионата, опережая "Атлетико" на 10 очков.

Что касается Цыганкова и Янгеля, они вернулись, они чувствуют себя хорошо, но мы не хотим забегать вперед. Завтра уже после тренировки мы решим, будут ли они играть", - сказал Мичел.