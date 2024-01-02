Тренер Жироны рассказал о готовности Цыганкова к матчу с Атлетико
Украинец восстановился после травмы, но тренер еще не принял решение
фото из свободных источников
Главный тренер "Жироны" Мичел поделился мыслями о матче Ла Лиги против "Атлетико", который состоится 3 января, а также рассказал, сможет ли принять участие в этой игре укркинский хавбек Виктор Цыганков, пропустивший последние поединки из-за травмы.
"Жду замечательную игру против "Атлетико" и жду лучшей атмосферы от наших болельщиков. "Матрасники" – мощная команда, созданная для борьбы за победу в Ла Лиге. Ожидаю, что завтра мы покажем свою лучшую игру. Это будет невероятно, если мы завершим первую часть чемпионата, опережая "Атлетико" на 10 очков.
Что касается Цыганкова и Янгеля, они вернулись, они чувствуют себя хорошо, но мы не хотим забегать вперед. Завтра уже после тренировки мы решим, будут ли они играть", - сказал Мичел.
Напомним, что матч "Жирона" - "Атлетико" состоится в среду, 3 января, и начнется в 22:30.
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