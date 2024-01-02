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Тренер Жироны рассказал о готовности Цыганкова к матчу с Атлетико

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Обновлено

Украинец восстановился после травмы, но тренер еще не принял решение

Тренер Жироны рассказал о готовности Цыганкова к матчу с Атлетико

фото из свободных источников

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Главный тренер "Жироны" Мичел поделился мыслями о матче Ла Лиги против "Атлетико", который состоится 3 января, а также рассказал, сможет ли принять участие в этой игре укркинский хавбек Виктор Цыганков, пропустивший последние поединки из-за травмы.

"Жду замечательную игру против "Атлетико" и жду лучшей атмосферы от наших болельщиков. "Матрасники" – мощная команда, созданная для борьбы за победу в Ла Лиге. Ожидаю, что завтра мы покажем свою лучшую игру. Это будет невероятно, если мы завершим первую часть чемпионата, опережая "Атлетико" на 10 очков.

Что касается Цыганкова и Янгеля, они вернулись, они чувствуют себя хорошо, но мы не хотим забегать вперед. Завтра уже после тренировки мы решим, будут ли они играть", - сказал Мичел.

Напомним, что матч "Жирона" - "Атлетико" состоится в среду, 3 января, и начнется в 22:30.

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Атлетико (Мадрид) Мичел Санчес Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Бapceлиниyс
02.01.2024 в 18:25
Вы смотрите их на тренировке не поломайте, а то блин пошла манечка травмы на тренировках получать.
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
02.01.2024 в 18:25
Вы смотрите их на тренировке не поломайте, а то блин пошла манечка травмы на тренировках получать.
Ответить
0
0

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