Анчелотти: Завтра стоять будет Лунин. Решение по основному вратарю будет приниматься от матча к матчу

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти рассказал, кто из вратарей команды выйдет в стартовом составе команды в матче 19-го тура Ла Лиги с "Мальоркой", который состоится 3 января.

"Завтра сыграет Лунин, Кепа Аррисабалага в последние дни не тренировался из-за гриппа.

Кепа или Лунин будет основным до конца сезона? Вопрос все еще открыт. Я не могу сейчас об этом говорить, так как это было бы несправедливо.

Они оба отличные голкиперы. И решение по основному вратарю будет приниматься от матча к матчу, в зависимости, кто из них будет больше готов к игре", – рассказал Анчелотти.