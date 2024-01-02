  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Анчелотти: Завтра стоять будет Лунин. Решение по основному вратарю будет приниматься от матча к матчу
В тренде

Анчелотти: Завтра стоять будет Лунин. Решение по основному вратарю будет приниматься от матча к матчу

Наши за границей
Обновлено

Кепа недавно переболел гриппом

Анчелотти: Завтра стоять будет Лунин. Решение по основному вратарю будет приниматься от матча к матчу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, кто из вратарей команды выйдет в стартовом составе команды в матче 19-го тура Ла Лиги с "Мальоркой", который состоится 3 января.

"Завтра сыграет Лунин, Кепа Аррисабалага в последние дни не тренировался из-за гриппа.

Кепа или Лунин будет основным до конца сезона? Вопрос все еще открыт. Я не могу сейчас об этом говорить, так как это было бы несправедливо.

Они оба отличные голкиперы. И решение по основному вратарю будет приниматься от матча к матчу, в зависимости, кто из них будет больше готов к игре", – рассказал Анчелотти.

Напомним, что матч "Реал" - "Мальорка" состоится в среду, 3 января, и начнется в 20:15.

По теме
yellow-arrow
Тутеров: Как ни странно, после Месси восхищался Криштиану Роналду
yellow-arrow
Тренер Жироны рассказал о готовности Цыганкова к матчу с Атлетико
yellow-arrow
Тутеров: К Русину отношусь, как к старшему брату
Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости