Анчелотти: Завтра стоять будет Лунин. Решение по основному вратарю будет приниматься от матча к матчу
Кепа недавно переболел гриппом
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Главный тренер "
"Завтра сыграет Лунин, Кепа Аррисабалага в последние дни не тренировался из-за гриппа.
Кепа или Лунин будет основным до конца сезона? Вопрос все еще открыт. Я не могу сейчас об этом говорить, так как это было бы несправедливо.
Они оба отличные голкиперы. И решение по основному вратарю будет приниматься от матча к матчу, в зависимости, кто из них будет больше готов к игре", – рассказал Анчелотти.
Напомним, что матч "Реал" - "Мальорка" состоится в среду, 3 января, и начнется в 20:15.
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