Тутеров: Как ни странно, после Месси восхищался Криштиану Роналду
18-летний украинский форвард рассказал о своих кумирах
Фото: safc.com
18-летний украинский нападающий "Сандерленда" Тимур Тутеров рассказал о своих кумирахв футбольном мире.
– Спрашивают ли вас в клубе о войне в Украине?
– Конечно, интерес присутствует. Все переживают. Надеюсь, что это как можно скорее завершится. Англичане сочувствуют Украине.
– Вы по национальности крымский татарин?
– Да.
– Насколько вообще футбол популярен среди крымских татар?
– Он сейчас популярен среди всех народов. Возможно, профессиональных футболистов не так много среди крымских татар, но они играют, смотрят матчи.
– Ваш брат тоже занимается футболом?
– Да. Он выступает за академию "Колоса". Аким действует на позиции центрального полузащитника. Может сыграть как атакующего полузащитника, так и опорника. Из сильных качеств - он хорошо видит поле и техничен для своего возраста.
– На кого в детстве равнялись?
– Не было одного футболиста, которому бы симпатизировал. Собственное развитие в футболе меняло фаворита. Сначала это были Лионель Месси и Хосеп Гвардиола во времена "Барселоны". С отцом смотрели все матчи каталонцев. Когда Пеп перешел в "Баварию", начал болеть за мюнхенцев, потому что мне очень импонировал Пеп. Затем симпатия вместе с Гвардиолой перешла на сторону "Манчестер Сити". Испанский тренер продолжает для меня оставаться любимым.
Как ни странно, после Месси восхищался Криштиану Роналду. Я понимаю, что такая смена симпатий может выглядеть противоречиво. Затем последовала симпатия к Кевину Де Брюйне.
Сейчас самый любимый игрок - бразильский Роналдо. Хотя я могу видеть его матчи только в записи. Мы играем на одной позиции. Нравится быстрота, техника, голевое чутье бразильца. Недаром его называли Феноменом.
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