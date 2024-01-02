Тутеров: Как ни странно, после Месси восхищался Криштиану Роналду

18-летний украинский нападающий "Сандерленда" Тимур Тутеров рассказал о своих кумирахв футбольном мире.

– Спрашивают ли вас в клубе о войне в Украине?

– Конечно, интерес присутствует. Все переживают. Надеюсь, что это как можно скорее завершится. Англичане сочувствуют Украине.

– Вы по национальности крымский татарин?

– Да.

– Насколько вообще футбол популярен среди крымских татар?

– Он сейчас популярен среди всех народов. Возможно, профессиональных футболистов не так много среди крымских татар, но они играют, смотрят матчи.

– Ваш брат тоже занимается футболом?

– Да. Он выступает за академию "Колоса". Аким действует на позиции центрального полузащитника. Может сыграть как атакующего полузащитника, так и опорника. Из сильных качеств - он хорошо видит поле и техничен для своего возраста.

– На кого в детстве равнялись?

– Не было одного футболиста, которому бы симпатизировал. Собственное развитие в футболе меняло фаворита. Сначала это были Лионель Месси и Хосеп Гвардиола во времена "Барселоны". С отцом смотрели все матчи каталонцев. Когда Пеп перешел в "Баварию", начал болеть за мюнхенцев, потому что мне очень импонировал Пеп. Затем симпатия вместе с Гвардиолой перешла на сторону "Манчестер Сити". Испанский тренер продолжает для меня оставаться любимым.

Как ни странно, после Месси восхищался Криштиану Роналду. Я понимаю, что такая смена симпатий может выглядеть противоречиво. Затем последовала симпатия к Кевину Де Брюйне.

Сейчас самый любимый игрок - бразильский Роналдо. Хотя я могу видеть его матчи только в записи. Мы играем на одной позиции. Нравится быстрота, техника, голевое чутье бразильца. Недаром его называли Феноменом.