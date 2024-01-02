  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик и Челси. AS рассказал о реакции Жироны на интерес лондонцев
В тренде

Довбик и Челси. AS рассказал о реакции Жироны на интерес лондонцев

Наши за границей
Обновлено

В испанском клубе сохраняют спокойствие

Довбик и Челси. AS рассказал о реакции Жироны на интерес лондонцев

фото - ФК Жирона

Новина українською

На днях известный британский таблоид The Sun, написал об интересе "Челси" к 26-летнему украинскому форварду й "Жироны" Артему Довбику.

Читайте такжеThe Sun: Довбик заинтересовал Челси. Почеттино очень нравится профайл игрока

Авторитетное испанское издание AS отреагировало на эту информацию и ссылаясь на источнике в испанском клубе пишет о том, что в "Жироне" по этому поводу царит полное спокойствие.

Источник сообщает о том, что зимой каталонцы точно не собираются продавать украинца.

"В "Жироне" царит спокойствие, хотя в клубе понимают, что зимнее трансферное окно будет напряженным.

Руководство клуба вселяет спокойствие и в игроков своей команды. У команды историческая кампания, и цель – не понести кадровых потерь.

Довбик избегает различных слухов и сосредотачивается только на своей повседневной жизни в Жироне, где он чувствует себя счастливым. В настоящее время он погружен в подготовку к матчу в среду против "Атлетико", в котором выйдетв стартовом составе, - пишет издание.

Отметим, что украинский форвард перешел в "Жирону" летом нынешнего года. В нынешнем сезоне Ла Лиги форвард провел за каталонцев 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.

По теме
yellow-arrow
Тутеров: Как ни странно, после Месси восхищался Криштиану Роналду
yellow-arrow
Анчелотти: Завтра стоять будет Лунин. Решение по основному вратарю будет приниматься от матча к матчу
yellow-arrow
Тренер Жироны рассказал о готовности Цыганкова к матчу с Атлетико
Челси (Лондон) Артем Довбик Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости