Довбик и Челси. AS рассказал о реакции Жироны на интерес лондонцев
В испанском клубе сохраняют спокойствие
фото - ФК Жирона
На днях известный британский таблоид The Sun, написал об интересе "Челси" к 26-летнему украинскому форварду й "Жироны" Артему Довбику.
Авторитетное испанское издание AS отреагировало на эту информацию и ссылаясь на источнике в испанском клубе пишет о том, что в "Жироне" по этому поводу царит полное спокойствие.
Источник сообщает о том, что зимой каталонцы точно не собираются продавать украинца.
"В "Жироне" царит спокойствие, хотя в клубе понимают, что зимнее трансферное окно будет напряженным.
Руководство клуба вселяет спокойствие и в игроков своей команды. У команды историческая кампания, и цель – не понести кадровых потерь.
Довбик избегает различных слухов и сосредотачивается только на своей повседневной жизни в Жироне, где он чувствует себя счастливым. В настоящее время он погружен в подготовку к матчу в среду против "Атлетико", в котором выйдетв стартовом составе, - пишет издание.
Отметим, что украинский форвард перешел в "Жирону" летом нынешнего года. В нынешнем сезоне Ла Лиги форвард провел за каталонцев 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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