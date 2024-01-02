Довбик и Челси. AS рассказал о реакции Жироны на интерес лондонцев

На днях известный британский таблоид The Sun, написал об интересе "Челси" к 26-летнему украинскому форварду й "Жироны" Артему Довбику.

Авторитетное испанское издание AS отреагировало на эту информацию и ссылаясь на источнике в испанском клубе пишет о том, что в "Жироне" по этому поводу царит полное спокойствие.

Источник сообщает о том, что зимой каталонцы точно не собираются продавать украинца.

"В "Жироне" царит спокойствие, хотя в клубе понимают, что зимнее трансферное окно будет напряженным. Руководство клуба вселяет спокойствие и в игроков своей команды. У команды историческая кампания, и цель – не понести кадровых потерь. Довбик избегает различных слухов и сосредотачивается только на своей повседневной жизни в Жироне, где он чувствует себя счастливым. В настоящее время он погружен в подготовку к матчу в среду против "Атлетико", в котором выйдетв стартовом составе, - пишет издание.

Отметим, что украинский форвард перешел в "Жирону" летом нынешнего года. В нынешнем сезоне Ла Лиги форвард провел за каталонцев 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.