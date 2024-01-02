Яремчук забил свой первый гол в чемпионате Испании

Сегодня, 2 января, в рамках 19-го тура чемпионата Испании "Валенсия" принимает "Вильярреал".

Украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук вернулся в стартовый состав своей команды, начал поединок с первых минут и открыл счет в матче.

Уже на 4-й минуте после того, как Гая прошел к лицевой и скинул чуть назад под удар украинцу, Роману оставалась не промахнуться из выгодной позиции.

Отметим, что это первый матч Яремчука в Ла Лиге (ранее он забил 1 гол в Кубке Испании).

Также напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.