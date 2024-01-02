Яремчук забил свой первый гол в чемпионате Испании
Роман открыл счет в дерби с Вильярреалом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 2 января, в рамках 19-го тура чемпионата Испании "Валенсия" принимает "Вильярреал".
Украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук вернулся в стартовый состав своей команды, начал поединок с первых минут и открыл счет в матче.
Уже на 4-й минуте после того, как Гая прошел к лицевой и скинул чуть назад под удар украинцу, Роману оставалась не промахнуться из выгодной позиции.
Отметим, что это первый матч Яремчука в Ла Лиге (ранее он забил 1 гол в Кубке Испании).
Также напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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02.01.2024 в 22:49
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