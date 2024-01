Мудрик претендует на звание автора лучшего гола Челси в декабре

Пресс-служба "Челси" огласила список игроков, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам декабря 2023 года.

В список попал и украинец Михаил Мудрик, отличившийся в матче Кубка лиги против "Ньюкасла". Украинец на последних минутах сравнял счет и перевел игру в серию пенальти (1:1, пен. 4:2). Сейчас удар Мудрика идет на втором месте с 16% голосов.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел 19 матчей за "синих" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

It’s time to select your Chelsea Goal of the Month for December! ????



Eight great strikes to choose from… ????