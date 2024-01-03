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Главный тренер Валенсии: Я уверен, что Яремчук вырастет. Мы всегда стремимся быть конкурентной командой

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Бараха прокомментировал победу над Вильярреалом

Главный тренер Валенсии: Я уверен, что Яремчук вырастет. Мы всегда стремимся быть конкурентной командой

Фото: ФК Валенсія

Новина українською

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха прокомментировал победу над "Вильярреалом" (3:1) в 19-м туре Ла Лиги.

"Мы должны наслаждаться моментом, наслаждаться тем фактом, что одержали две победы подряд, чего у нас не было с начала сезона. Мы хотим получать удовольствие и дать игрокам почувствовать уверенность в себе, почувствовать, на что они способны, если мы будем действовать как одна команда.

Я не люблю говорить о конкретных игроках. Но Гая провел хороший матч, несмотря на то, что он некоторое время не играл и мы хотели его поберечь. Пепелу был на высоте, с учетом его двух голов. Но сегодня все сыграли хорошо, как и Яремчук, который забил. Чем конкурентнее мы будем как команда, тем сильнее мы станем.

Я ценю отношение к делу наших игроков ротации, потому что никто из них не сдался. Были конкретные случаи, которые требовали уверенности - например, гол нападающего. Я уверен, что Роман вырастет. Мы всегда стремимся быть конкурентной командой, и для этого главное - преданность каждого.

Я никогда не занимаюсь расчетами. Наша цель - быть конкурентными в каждой игре. Я иду день за днем, и сейчас пришло время насладиться", - сказал Бараха.

"Валенсия" идет 9-й в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч - 14 января на выезде против "Кадиса".

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Источник:
valenciacf
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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