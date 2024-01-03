Анчелотти не соврал. Лунин займет место в воротах Реала в матче против Мальорки
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid
Сегодня, 3 января, в рамках 19-го тура чемпионата Испании "Реал" примет "Мальорку". Матч начнется в 20:15.
Как и обещал Карло Анчелотти, в стартовом составе хозяев выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.
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Также отметим, что в текущем сезоне украинский голкипер провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 3, 2024
???? @RCD_Mallorca@UnicajaBanco | #RealMadridRCDMallorca pic.twitter.com/usaHjky2fx
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