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Анчелотти не соврал. Лунин займет место в воротах Реала в матче против Мальорки

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Стартовые составы команд

Анчелотти не соврал. Лунин займет место в воротах Реала в матче против Мальорки

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 января, в рамках 19-го тура чемпионата Испании "Реал" примет "Мальорку". Матч начнется в 20:15.

Как и обещал Карло Анчелотти, в стартовом составе хозяев выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также отметим, что в текущем сезоне украинский голкипер провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".

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