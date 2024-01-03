Экс игрок Челси Пэт Невин: У Мудрика невероятная скорость, но он очень прямолинеен

Экс-игрок " Челси " Пэт Невин дал в эфире подкаста London Is Blue Podcast дал пару советов украинскому вингеру команды Михаилу Мудрику.

"Может, это прозвучит несколько странно, но Мудрику просто нужно замедлиться. Когда есть возможность – используй свою невероятную скорость, да, используй ее. Но используй ее с умом.

Это самое сложное, когда ты сталкиваешься с большим давлением, а на него сильно давят. Он не просил для себя такую сумму трансфера, но именно из-за этого ожидания стали завышенными.

Было бы хорошо, если бы он развивал взаимопонимание с партнерами на поле. Михаил очень прямолинеен, берет мяч и бежит вперед. Это здорово, я люблю это. Это действительно нужно делать. Но иногда нужно, чтобы и партнеры помогали, забегали, создавали ложные приманки для защитников соперника.

Об этом легко говорить, но не так легко этому научиться. Действительно трудно. У меня большие надежды на Мудрика. "Арсенал" хотел его, другие команды тоже. У нас (у "Челси") был Де Брюйне, у нас был Салах. И в "Челси" у них не получилось. Иногда некоторым игрокам нужно немного больше времени", - сказал Невин.