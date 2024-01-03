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Экс игрок Челси Пэт Невин: У Мудрика невероятная скорость, но он очень прямолинеен

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Эксперт считает, что украинцу просто нужно наладит взаимопонимание с партнерами по командами

Экс игрок Челси Пэт Невин: У Мудрика невероятная скорость, но он очень прямолинеен

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок "Челси" Пэт Невин дал в эфире подкаста London Is Blue Podcast дал пару советов украинскому вингеру команды Михаилу Мудрику.

"Может, это прозвучит несколько странно, но Мудрику просто нужно замедлиться. Когда есть возможность – используй свою невероятную скорость, да, используй ее. Но используй ее с умом.

Это самое сложное, когда ты сталкиваешься с большим давлением, а на него сильно давят. Он не просил для себя такую сумму трансфера, но именно из-за этого ожидания стали завышенными.

Было бы хорошо, если бы он развивал взаимопонимание с партнерами на поле. Михаил очень прямолинеен, берет мяч и бежит вперед. Это здорово, я люблю это. Это действительно нужно делать. Но иногда нужно, чтобы и партнеры помогали, забегали, создавали ложные приманки для защитников соперника.

Об этом легко говорить, но не так легко этому научиться. Действительно трудно. У меня большие надежды на Мудрика. "Арсенал" хотел его, другие команды тоже. У нас (у "Челси") был Де Брюйне, у нас был Салах. И в "Челси" у них не получилось. Иногда некоторым игрокам нужно немного больше времени", - сказал Невин.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 19 матчей за "Челси", в которых отметился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.01.2024 в 22:32
Дуже гарно охарактеризовано...Бий-біжи поки...креативності мало
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.01.2024 в 22:32
Дуже гарно охарактеризовано...Бий-біжи поки...креативності мало
Ответить
1
0

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