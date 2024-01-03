Экс игрок Челси Пэт Невин: У Мудрика невероятная скорость, но он очень прямолинеен
Эксперт считает, что украинцу просто нужно наладит взаимопонимание с партнерами по командами
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-игрок "
"Может, это прозвучит несколько странно, но Мудрику просто нужно замедлиться. Когда есть возможность – используй свою невероятную скорость, да, используй ее. Но используй ее с умом.
Это самое сложное, когда ты сталкиваешься с большим давлением, а на него сильно давят. Он не просил для себя такую сумму трансфера, но именно из-за этого ожидания стали завышенными.
Было бы хорошо, если бы он развивал взаимопонимание с партнерами на поле. Михаил очень прямолинеен, берет мяч и бежит вперед. Это здорово, я люблю это. Это действительно нужно делать. Но иногда нужно, чтобы и партнеры помогали, забегали, создавали ложные приманки для защитников соперника.
Об этом легко говорить, но не так легко этому научиться. Действительно трудно. У меня большие надежды на Мудрика. "Арсенал" хотел его, другие команды тоже. У нас (у "Челси") был Де Брюйне, у нас был Салах. И в "Челси" у них не получилось. Иногда некоторым игрокам нужно немного больше времени", - сказал Невин.
Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 19 матчей за "Челси", в которых отметился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Популярное сейчас
- Официально: Коноплянка покинул Клуж
- Правительство Польши согласилось выполнить требования фермеров, угрожавших возобновить блокирование границы с Украиной
- Вслед за Эвертоном еще один клуб АПЛ может быть наказан снятием очков
- Известны оценки Забарного за матч с Тоттенхэмом
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
Комментарии 1