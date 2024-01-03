Реал - Мальорка. Лунин получил желтую карточку за споры с арбитром
Первый тайм не очень удачный для Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вышел в стартовом составе своей команды на матч 19-го тура Ла Лиги с "Мальоркой".
Кипер отстоял "на ноль" первый тайм (особых моментов у "Мальорки" не было), однако на 45+2-й минуте украинец получил желтую карточку по апелляции к рефери.
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Лунин выразил недовольство решением не фиксировать нарушение правил со стороны игрока "Мальорки" в штрафной мадридцев.
Отметим, что для Лунина это вторая желтая карточка за все время выступлений за "Реал".
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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