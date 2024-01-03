Коноплянка: У тренера Клужа игра – бей-беги, пожалуйста, атака приди

Украинский вингер Евгений Коноплянка рассказал свою версию, почему он досрочно разорвал контракт с румынским ЧФР "Клужем".

– Евгений, в румынской прессе пишут, что Вы просили владельца ЧФР "Клуж" дать вам шанс проявить себя до лета, но он отказался. Это правда? Как вообще прошло ваше расставание с ЧФР "Клуж"?

– Я не просил о втором шансе. Я сказал президенту, что если этот тренер, Мандорлини, останется в команде и дальше, то мне здесь делать нечего. У него игра – "бей-беги, пожалуйста, атака приди".

– Также румынские СМИ писали, что Вы якобы симулировали травмы перед длительными поездками на выездные матчи.

– Полная чушь. Пусть посмотрят, сколько матчей я просидел на скамейке запасных, когда был полностью готов к игре. Если бы я не был готов, то не попадал бы в заявку.

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Когда я переходил в "Клуж", между президентом и тренером не было никакой коммуникации по поводу того, какие игроки нужны и на какие позиции. "Клуж" играет по схеме 5-3-2, и для моей позиции там просто нет места. Так мне сказал тренер. Когда я спросил Мандорлини, почему меня тогда пригласили, он ответил, что многое в клубе ему самому непонятно.

– Была ли у Вас возможность изменить ситуацию в клубе?

– Я не хочу долго объяснять, чтобы не казалось, что я оправдываюсь. Просто посмотрите на результаты команды, и тогда ответ станет понятен: что не так, и кто в этом виноват. Нужно уметь признавать свои ошибки, а не говорить, что человек симулирует, когда мне с первых минут не дали сыграть ни одного матча. Я могу еще много чего сказать, но, думаю, будет правильно пожелать ЧФР "Клуж" удачи в будущих играх и на этом закончить разговор.