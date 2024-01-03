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0 сейвов, 1 желтая. Лунин получил одни из самых низких оценок в составе Реала за матч с Мальоркой

Наши за границей
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Не лучший, хоть и "сухой" матч кипера

0 сейвов, 1 желтая. Лунин получил одни из самых низких оценок в составе Реала за матч с Мальоркой

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч 19-го тура Ла Лиги с "Мальоркой".

В итоге, украинский кипер отстоял "на ноль" (1:0), но при этому умудрился получить желтую карточку за апелляции к рефери.

По итогам матча Лунин получил оценки 6.8 от SofaScore и 6.4 от WhoScored. Это одни из самых низких оценок в составе "Реала".

По статистике матча украинец не сделал ни одного сейва, дважды сыграл на выходе (1 успешно), отдал 13 из 17 точных передач (76%), из них 5 длинных (1 точная).

0 сейвов, 1 желтая. Лунин получил одни из самых низких оценок в составе Реала за матч с Мальоркой - изображение 10 сейвов, 1 желтая. Лунин получил одни из самых низких оценок в составе Реала за матч с Мальоркой - изображение 2
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Реал (Мадрид) Мальорка Андрей Лунин
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