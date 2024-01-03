0 сейвов, 1 желтая. Лунин получил одни из самых низких оценок в составе Реала за матч с Мальоркой
Не лучший, хоть и "сухой" матч кипера
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл
В итоге, украинский кипер отстоял "на ноль" (1:0), но при этому умудрился получить желтую карточку за апелляции к рефери.
По итогам матча Лунин получил оценки 6.8 от SofaScore и 6.4 от WhoScored. Это одни из самых низких оценок в составе "Реала".
По статистике матча украинец не сделал ни одного сейва, дважды сыграл на выходе (1 успешно), отдал 13 из 17 точных передач (76%), из них 5 длинных (1 точная).
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