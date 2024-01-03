Довбик отдал ассист в матча с Атлетико. ВИДЕО
Жирона
Сегодня, 3 января, один из двух лидеров чемпионата Испании "Жирона" в рамках 19-го тура Ла Лиги принимает "Атлетико".
В стартовом составе хозяев вышел украинский форвард Артем Довбик, (Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы и остался вне заявки) и имел шикарный момент уже на 1-й минуте, пробив выше ворот.
А вот на 39-й минуте Артем все-таки отметился результативным действием - классно в касание переправил подачу с углового на дальнюю штангу, где с пары метров ее замкнул Блинд.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
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Бapceлиниyс
03.01.2024 в 23:31
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