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Довбик отдал ассист в матча с Атлетико

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Довбик отдал ассист в матча с Атлетико

Жирона

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 января, один из двух лидеров чемпионата Испании "Жирона" в рамках 19-го тура Ла Лиги принимает "Атлетико".

В стартовом составе хозяев вышел украинский форвард Артем Довбик, (Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы и остался вне заявки) и имел шикарный момент уже на 1-й минуте, пробив выше ворот.

А вот на 39-й минуте Артем все-таки отметился результативным действием - классно в касание переправил подачу с углового на дальнюю штангу, где с пары метров ее замкнул Блинд.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

Также не YouTube будет доступна аудио-трансляция поединка.

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Артем Довбик Жирона
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Комментарии
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Бapceлиниyс
03.01.2024 в 23:31
Игра ОГОНЬ!!!
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Комментарии 2
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Бapceлиниyс
03.01.2024 в 23:31
Игра ОГОНЬ!!!
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Djibouti (Djibouti)
03.01.2024 в 23:23
А Як можна отримати високі оцінки в матчі для воротаря, коли суперник зовсім не бив по воротам?
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