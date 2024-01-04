Кепа или Лунин? Анчелотти рассказал, кто будет стоять в следующих матчах Реала

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти после матча 19-го тура Ла Лиги с "Мальоркой" (1:0) рассказал о вратарском вопросе, пояснив, кто будет стоять в следующих матчах команды.

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"У нас два замечательных вратаря. Сегодня играл Андрей Лунин, потому что у Кепы Аррисабалаги были проблемы со здоровьем. В следующем матче против "Арандины" в Кубке Испании сыграет Кепа, а уже в Саудовской Аравии я приму решение, кто будет играть в Суперкубке", – рассказал Анчелотти.

Напомним, что 6 января "Реал" сыграет в Кубке Испании против "Арандины", а уже 10 проведет полуфинальный матч против "Атлетико" в Суперкубке Испании, который пройдет в Саудовской Аравии.