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Кепа или Лунин? Анчелотти рассказал, кто будет стоять в следующих матчах Реала

Наши за границей
Обновлено

Тренер, как всегда, заинтриговал

Кепа или Лунин? Анчелотти рассказал, кто будет стоять в следующих матчах Реала

Daily Mail

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти после матча 19-го тура Ла Лиги с "Мальоркой" (1:0) рассказал о вратарском вопросе, пояснив, кто будет стоять в следующих матчах команды.

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"У нас два замечательных вратаря. Сегодня играл Андрей Лунин, потому что у Кепы Аррисабалаги были проблемы со здоровьем. В следующем матче против "Арандины" в Кубке Испании сыграет Кепа, а уже в Саудовской Аравии я приму решение, кто будет играть в Суперкубке", – рассказал Анчелотти.

Напомним, что 6 января "Реал" сыграет в Кубке Испании против "Арандины", а уже 10 проведет полуфинальный матч против "Атлетико" в Суперкубке Испании, который пройдет в Саудовской Аравии.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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download1 (huyersk)
04.01.2024 в 10:05
як же він не хоче щоб Андрій грав
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
04.01.2024 в 10:05
як же він не хоче щоб Андрій грав
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
04.01.2024 в 05:03
А можно их двоих ставить в ворота чтобы никому обидно не было?? Естественно один полевой уходит с поля..
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