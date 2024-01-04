  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Названа оценка Довбика за матч Жироны против Атлетико
В тренде

Названа оценка Довбика за матч Жироны против Атлетико

Наши за границей
Обновлено

Оценки от SofaScore

Названа оценка Довбика за матч Жироны против Атлетико

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

3 января состоялся матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором "Жирона" встречалась на своем поле с "Атлетико". Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Читайте такжеПримера. Жирона - Атлетико 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика и шедевр в добавленное время

Украинский нападающий "жирондинцев" Артем Довбик вышел в стартовом составе и отыграл 67 минут. На 39-й украинец отметился ассистом на Дэйли Блинда.

Кроме ассиста, украинец нанес 2 удара по воротам, 1 из которых пришелся в створ, осуществил 7 точных пассов из 11 (67%), 1 раз успешно обвел соперника, выиграл 2 единоборства, 1 раз сфолил и 8 раз потерял мяч.

После завершения игры статистический портал SofaScore выставил оценки всем участникам встречи. Действия Довбика были оценены в 7.0 балла. Это средний бал среди игроков основы "красно-белых".

Лучшим игроком поединка признан вратарь "Жироны" Пауло Гассанига (8.7).

Названа оценка Довбика за матч Жироны против Атлетико - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Кепа или Лунин? Анчелотти рассказал, кто будет стоять в следующих матча Реала
yellow-arrow
Зинченко начал ошибаться и травмировался. Арсенал зимой постарается арендовать левого защитника
yellow-arrow
Жирона – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура чемпионата Испании
Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SofaScore
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости