Названа оценка Довбика за матч Жироны против Атлетико
Оценки от SofaScore
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
3 января состоялся матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором "Жирона" встречалась на своем поле с "Атлетико". Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:3.
Украинский нападающий "жирондинцев" Артем Довбик вышел в стартовом составе и отыграл 67 минут. На 39-й украинец отметился ассистом на Дэйли Блинда.
Кроме ассиста, украинец нанес 2 удара по воротам, 1 из которых пришелся в створ, осуществил 7 точных пассов из 11 (67%), 1 раз успешно обвел соперника, выиграл 2 единоборства, 1 раз сфолил и 8 раз потерял мяч.
После завершения игры статистический портал SofaScore выставил оценки всем участникам встречи. Действия Довбика были оценены в 7.0 балла. Это средний бал среди игроков основы "красно-белых".
Лучшим игроком поединка признан вратарь "Жироны" Пауло Гассанига (8.7).
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