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Агент Довбика поставил точку относительно трансфера форварда Жироны

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Украинец точно не покинет команду этой зимой

Агент Довбика поставил точку относительно трансфера форварда Жироны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Алексей Люндовский, являющийся агентом форварда "Жироны" Артема Довбик, рассказал о трансферных перспективах своего клиента.

"Артем сейчас на радарах многих европейских топ-клубов, но в это зимнее окно его трансфер исключен - он заигран в текущем сезоне за два клуба", - подчеркнул менеджер.

Довбик перешел в "Жирону" из "Днепра-1" в августе 2023 года. В нынешнем сезоне Артем провел 19 матчей за "красно-белых", в которых забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.

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Ранее испанская пресса писала об интересе к форварду сборной Украины со стороны "Атлетико" и "Челси".

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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