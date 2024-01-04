Агент Довбика поставил точку относительно трансфера форварда Жироны
Украинец точно не покинет команду этой зимой
Getty Images/Global Images Ukraine
Алексей Люндовский, являющийся агентом форварда "Жироны" Артема Довбик, рассказал о трансферных перспективах своего клиента.
"Артем сейчас на радарах многих европейских топ-клубов, но в это зимнее окно его трансфер исключен - он заигран в текущем сезоне за два клуба", - подчеркнул менеджер.
Довбик перешел в "Жирону" из "Днепра-1" в августе 2023 года. В нынешнем сезоне Артем провел 19 матчей за "красно-белых", в которых забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.
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Ранее испанская пресса писала об интересе к форварду сборной Украины со стороны "Атлетико" и "Челси".
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