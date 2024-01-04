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"Хорошее начало 2024-го". Лунин оценил победу Реала над Мальоркой

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Украинский кипер отстоял поединок на "ноль"

"Хорошее начало 2024-го". Лунин оценил победу Реала над Мальоркой

Фото: Real Madrid

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин подвел итоги матча 19-го тура Ла Лиги с "Мальоркой" (1:0).

"Хорошее начало 2024-го. Отличная командная работа, боремся до конца. Благодарю болельщиков за поддержку", - написал Лунин на своей странице в Instagram.

Читайте также0 сейвов, 1 желтая. Лунин получил одни из самых низких оценок в составе Реала за матч с Мальоркой

Ранее главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, кто будет стоять в следующих матчах команды.

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Реал (Мадрид) Мальорка Андрей Лунин
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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