"Хорошее начало 2024-го". Лунин оценил победу Реала над Мальоркой
Украинский кипер отстоял поединок на "ноль"
Фото: Real Madrid
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин подвел итоги матча 19-го тура Ла Лиги с "Мальоркой" (1:0).
"Хорошее начало 2024-го. Отличная командная работа, боремся до конца. Благодарю болельщиков за поддержку", - написал Лунин на своей странице в Instagram.
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Ранее главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, кто будет стоять в следующих матчах команды.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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