Заместитель командира бригады: Помощь от Довбика поступает нам давно и в больших объемах

Украинский форвард " Жироны " Артем Довбик материально помогает нескольким бригадам ВСУ.

Об этом рассказал заместитель командира 118 бригады ТРО, депутат Черкасского городского совета Руслан Батыр.

"Артем Довбик и его агент Алексей Люндовский постоянно обеспечивают нашу бригаду и Третью штурмовую бригаду fpv-дронами, квадрокоптерами, автомобилями, генераторами и всем необходимым. И Артем, и его отец и агент - очень скромные люди, которые никогда не афишировали свою помощь, но она поступает нам давно и в больших объемах", – рассказал Батыр.