Заместитель командира бригады: Помощь от Довбика поступает нам давно и в больших объемах
Артем, и его отец и агент - очень скромные люди, которые никогда не афишировали свою помощь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "
Об этом рассказал заместитель командира 118 бригады ТРО, депутат Черкасского городского совета Руслан Батыр.
"Артем Довбик и его агент Алексей Люндовский постоянно обеспечивают нашу бригаду и Третью штурмовую бригаду fpv-дронами, квадрокоптерами, автомобилями, генераторами и всем необходимым. И Артем, и его отец и агент - очень скромные люди, которые никогда не афишировали свою помощь, но она поступает нам давно и в больших объемах", – рассказал Батыр.
Напомним, что недавно сообщалось о том, что Довбик вместе с другим футболистом "Жироны" Виктором Цыганковым
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