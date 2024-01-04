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Заместитель командира бригады: Помощь от Довбика поступает нам давно и в больших объемах

Наши за границей
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Артем, и его отец и агент - очень скромные люди, которые никогда не афишировали свою помощь

Заместитель командира бригады: Помощь от Довбика поступает нам давно и в больших объемах

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик материально помогает нескольким бригадам ВСУ.

Об этом рассказал заместитель командира 118 бригады ТРО, депутат Черкасского городского совета Руслан Батыр.

"Артем Довбик и его агент Алексей Люндовский постоянно обеспечивают нашу бригаду и Третью штурмовую бригаду fpv-дронами, квадрокоптерами, автомобилями, генераторами и всем необходимым. И Артем, и его отец и агент - очень скромные люди, которые никогда не афишировали свою помощь, но она поступает нам давно и в больших объемах", – рассказал Батыр.

Напомним, что недавно сообщалось о том, что Довбик вместе с другим футболистом "Жироны" Виктором Цыганковым передали на фронт автомобиль, дроны, прицелы и другое оборудование.

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Источник:
Укрінформ
Опубликовал: Михаил Черныш
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