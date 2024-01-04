Пере Гвардиола: У нас нет предложений от Челси по Довбику

Президент совета директоров " Жироны " Пере Гвардиола заявил о том, что у каталонского клуба нет официальных предложений по украинскому форварду Артему Довбику.

"У нас нет предложений ни по Алейшу Гарсии от "Барселоны", ни по Артему Довбику от "Челси".

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Вообще нет официальных предложений по нашим игрокам. И мы не хотим никого продавать, но журналисты просто любят слухи трансферного рынка. Правда в том, что у нас хороший состав, и логично, что к нашим игрокам проявляют интерес", — сказал Гвардиола.

Напомним, что английские СМИ в последнее время стали выдавать информацию о том, что Довбиком активно интересуется "Челси".