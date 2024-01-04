Источник: Анчелотти решил, что Лунин будет играть в матчах чемпионата Испании, а Кепа - в ЛЧ и Кубке

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти продолжает раздумывать над позицией №1 в команде, на которую претендуют украинский голкипер Андрей Лунин и испанский вратарь Кепа Аррисабалага.

По информации журналиста Don Dario Дидака Агирре, тренер считает вратарей примерно равными по силам и не хочет кого-то одного посадить на лавку.

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Также коуч не считает хорошей идеей просто ротировать вратарей каждый следующий матч, и поэтому Анчелотти решил, что Лунин будет стоять в матчах чемпионата Испании, а Кепа – в поединках Кубка Испании и Лиги чемпионов.

Такой график должен поддерживать не только игровую практику обеих киперов, но и моральный тонус вратарей.

Также источник отмечает, что Анчелотти уже сообщил голкиперам о своем решении.

Напомним, что после матча чемпионата с "Мальоркой" (1:0), в котором стоял Лунин, Анчелотти заявил, что следующем матче против "Арандины" в Кубке Испании сыграет Кепа, а уже позже он примет решение, кто будет играть в матчах Суперкубка Испании.