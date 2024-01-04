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Источник: Анчелотти решил, что Лунин будет играть в матчах чемпионата Испании, а Кепа - в ЛЧ и Кубке

Наши за границей
Обновлено

Тренер считает, что такой график сможет поддерживать игровой тонус обоих вратарей

Источник: Анчелотти решил, что Лунин будет играть в матчах чемпионата Испании, а Кепа - в ЛЧ и Кубке

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти продолжает раздумывать над позицией №1 в команде, на которую претендуют украинский голкипер Андрей Лунин и испанский вратарь Кепа Аррисабалага.

По информации журналиста Don Dario Дидака Агирре, тренер считает вратарей примерно равными по силам и не хочет кого-то одного посадить на лавку.

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Также коуч не считает хорошей идеей просто ротировать вратарей каждый следующий матч, и поэтому Анчелотти решил, что Лунин будет стоять в матчах чемпионата Испании, а Кепа – в поединках Кубка Испании и Лиги чемпионов.

Такой график должен поддерживать не только игровую практику обеих киперов, но и моральный тонус вратарей.

Также источник отмечает, что Анчелотти уже сообщил голкиперам о своем решении.

Читайте такжеКепа или Лунин? Анчелотти рассказал, кто будет стоять в следующих матчах Реала

Напомним, что после матча чемпионата с "Мальоркой" (1:0), в котором стоял Лунин, Анчелотти заявил, что следующем матче против "Арандины" в Кубке Испании сыграет Кепа, а уже позже он примет решение, кто будет играть в матчах Суперкубка Испании.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.01.2024 в 21:10
Ці всі джерела засуньте Анчелотті в дупу...
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Комментарии 3
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.01.2024 в 21:10
Ці всі джерела засуньте Анчелотті в дупу...
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1
0
vlotko (Броди)
04.01.2024 в 20:47
Раніше була інформація, що Кепа буде грати в ЛаЛізі, а Лунін в кубкових матчах. Тепер все навпаки, передумали.
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2
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ВасяКулебяка (Козливка)
04.01.2024 в 20:28
Ідіоти. Як ви вже дістали зовсім писати нічого
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5
0

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