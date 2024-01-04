Миколенко - в старте Эвертона на матч 1/32 Кубка Англии против Кристал Пэлас
Шон Дайч выставил солидный состав на матч Кубка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 4 января в рамках 1/32 финала Кубка Англии состоится матч с интересной вывеской, в котором сойдутся две команды АПЛ – "Кристал Пэлас" примет "
Исходя из вывески, главный тренер "ирисок" Шон Дайч выставил вполне боевой состав на матч.
При этом украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе на поединок.
Напомним, что матч начнется в 22:00.
Tonight's Toffees! ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/78yHwVYzmJ— Everton (@Everton) January 4, 2024
Tonight's Toffees! ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/78yHwVYzmJ— Everton (@Everton) January 4, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ворскла определилась с новым главным тренером - СМИ
- США планируют утилизировать ATACMS, которые могли бы передать Украине - СМИ
- Главный тренер Жироны прокомментировал победу над Атлетико 4:3
- Боту: Для Трубина все могло закончиться хуже, если бы он не был так силен психологически
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн