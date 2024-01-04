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Миколенко - в старте Эвертона на матч 1/32 Кубка Англии против Кристал Пэлас

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Шон Дайч выставил солидный состав на матч Кубка

Миколенко - в старте Эвертона на матч 1/32 Кубка Англии против Кристал Пэлас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 января в рамках 1/32 финала Кубка Англии состоится матч с интересной вывеской, в котором сойдутся две команды АПЛ – "Кристал Пэлас" примет "Эвертон".

Исходя из вывески, главный тренер "ирисок" Шон Дайч выставил вполне боевой состав на матч.

При этом украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе на поединок.

Напомним, что матч начнется в 22:00.

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Эвертон (Ливерпуль) Кристал Пэлас (Лондон) Виталий Миколенко
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