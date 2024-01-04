Маркевич: Гол Яремчука? Не думаю, что мои слова стали пророческими. Главное - двигаться дальше
Мирон Богданович оценил гол Яремчука
Valencia
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич высказался о первом голе украинского форварда Романа Яремчука за "Валенсию" в матче Ла Лиги против "Вильярреала" (3:1).
— Ваши пожелания исполнились. Нападающий отличился на первых минутах первой игры в новом году.
— Я рад за него, честно. Рад, что он забил. Желаю ему двигаться только вперед. Я не думаю, что мои слова стали пророческими, то он все перетерпел. Главное сейчас дальше двигаться. Не останавливаться.
— Украинский легионер набрал уже форму? Сейчас у него не должно быть таких проблем, как в начале сезона?
— Наверное. Он все-таки забил важный мяч и дай Бог чтобы так дальше было.
— Сколько еще голов от Романа можно ожидать в этом сезоне?
— Не знаю… Будет доверие от тренера к нему — то будет все хорошо.
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