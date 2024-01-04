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Маркевич: Гол Яремчука? Не думаю, что мои слова стали пророческими. Главное - двигаться дальше

Наши за границей

Мирон Богданович оценил гол Яремчука

Маркевич: Гол Яремчука? Не думаю, что мои слова стали пророческими. Главное - двигаться дальше

Valencia

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич высказался о первом голе украинского форварда Романа Яремчука за "Валенсию" в матче Ла Лиги против "Вильярреала" (3:1).

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— Ваши пожелания исполнились. Нападающий отличился на первых минутах первой игры в новом году.

— Я рад за него, честно. Рад, что он забил. Желаю ему двигаться только вперед. Я не думаю, что мои слова стали пророческими, то он все перетерпел. Главное сейчас дальше двигаться. Не останавливаться.

— Украинский легионер набрал уже форму? Сейчас у него не должно быть таких проблем, как в начале сезона?

— Наверное. Он все-таки забил важный мяч и дай Бог чтобы так дальше было.

— Сколько еще голов от Романа можно ожидать в этом сезоне?

— Не знаю… Будет доверие от тренера к нему — то будет все хорошо.

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Источник:
Новое Время
Опубликовал: Михаил Черныш
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