Довбик - после игры с Атлетико: Что за ночь!
Игра получилась феноменальной
фото из соцсетей
В среду, 3 января, "Жирона" в матче 19-го тура Ла Лиги одержала феноменальную победу над "Атлетико" (4:3).
Украинский форвард "красно-белых" Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе, отдал ассист, отыграл 67 минут, после чего был заменен.
После игры 26-летний футболист в своем Instagram прокомментировал победу: "Что за ночь!".
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