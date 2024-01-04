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Довбик - после игры с Атлетико: Что за ночь!

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Игра получилась феноменальной

Довбик - после игры с Атлетико: Что за ночь!

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 3 января, "Жирона" в матче 19-го тура Ла Лиги одержала феноменальную победу над "Атлетико" (4:3).

Читайте такжеФеноменально! Жирона - Атлетико 4:3. Видео голов и обзор матча

Украинский форвард "красно-белых" Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе, отдал ассист, отыграл 67 минут, после чего был заменен.

После игры 26-летний футболист в своем Instagram прокомментировал победу: "Что за ночь!".

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Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Жирона
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