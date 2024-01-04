Довбик - после игры с Атлетико: Что за ночь!

В среду, 3 января, "Жирона" в матче 19-го тура Ла Лиги одержала феноменальную победу над "Атлетико" (4:3).

Украинский форвард "красно-белых" Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе, отдал ассист, отыграл 67 минут, после чего был заменен.

После игры 26-летний футболист в своем Instagram прокомментировал победу: "Что за ночь!".