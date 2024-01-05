Один из главных украинских талантов. Сегодня День рождения у Михаила Мудрика
Футболисту исполнилось 23 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Михаил Петрович Мудрик родился 5 января 2001 года в городе Красноград, Харьковской области. Вингер лондонского "Челси" и национальной сборной Украины. Сегодня ему исполняется 23 года.
На уровне академий Михаил занимался в "Металлисте", "Днепре" и "Шахтере". За первую команду "горняков" дебютировал в 2018 году. Михаил успел также поиграть в аренде за "Арсенал-Киев" и "Десну".
В середине января 2023 года Мудрик перебрался в из "Шахтера" в "Челси" за рекордную для Украины сумму - 70 миллионов евро+30 в виде бонусов. За главную команду страны он провел 16 матчей и сумел отличиться 1 голом.
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