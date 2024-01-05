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Один из главных украинских талантов. Сегодня День рождения у Михаила Мудрика

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Футболисту исполнилось 23 года

Один из главных украинских талантов. Сегодня День рождения у Михаила Мудрика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Петрович Мудрик родился 5 января 2001 года в городе Красноград, Харьковской области. Вингер лондонского "Челси" и национальной сборной Украины. Сегодня ему исполняется 23 года.

На уровне академий Михаил занимался в "Металлисте", "Днепре" и "Шахтере". За первую команду "горняков" дебютировал в 2018 году. Михаил успел также поиграть в аренде за "Арсенал-Киев" и "Десну".

В середине января 2023 года Мудрик перебрался в из "Шахтера" в "Челси" за рекордную для Украины сумму - 70 миллионов евро+30 в виде бонусов. За главную команду страны он провел 16 матчей и сумел отличиться 1 голом.

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Один из главных украинских талантов. Сегодня День рождения у Михаила Мудрика - изображение 1

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Украина Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
05.01.2024 в 12:38
Вже 23 а він досі молодий та перспективний, 24 - 25 це вже екватор кар'єри футболіста.
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Комментарии 2
ВасяКулебяка (Козливка)
05.01.2024 в 12:38
Вже 23 а він досі молодий та перспективний, 24 - 25 це вже екватор кар'єри футболіста.
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C_Ballack (Днепр)
05.01.2024 в 12:18
Правильно написать "один из главных разводняков" всунуть легкоатлета, который кроме как быстро бежать - больше ни на что не способен.
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