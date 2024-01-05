Первое признание. Яремчук попал в символическую сборную тура Ла Лиги
WhoScored отметил выступление украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
WhoScored опубликовал свою версию команды недели по итогам матчей 19-го тура Ла Лиги.
В нее попал форвард "Валенсии" Роман Яремчук. Украинец вышел в основе против "Вильярреала" (3:1), провел на поле 70 минут и отметился дебютным голом в чемпионате.
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За свое выступление Роман получил 8.29 балла. Лучше оценка только у форварда "Атлетико Мадрид" Альваро Мората (9.32), который оформил хет-трик в ворота "Жироны" (3:4).
Напомним, Яремчук выступает за "Валенсию" на правах аренды из "Брюгге", которая действует до конца сезона.
???????? La Liga Team of the Week pic.twitter.com/zS4lO8ve90— WhoScored.com (@WhoScored) January 5, 2024
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Источник:WhoScored
Опубликовал: Алина Ерофеева
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