Первое признание. Яремчук попал в символическую сборную тура Ла Лиги

WhoScored опубликовал свою версию команды недели по итогам матчей 19-го тура Ла Лиги.

В нее попал форвард "Валенсии" Роман Яремчук. Украинец вышел в основе против "Вильярреала" (3:1), провел на поле 70 минут и отметился дебютным голом в чемпионате.

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За свое выступление Роман получил 8.29 балла. Лучше оценка только у форварда "Атлетико Мадрид" Альваро Мората (9.32), который оформил хет-трик в ворота "Жироны" (3:4).

Напомним, Яремчук выступает за "Валенсию" на правах аренды из "Брюгге", которая действует до конца сезона.