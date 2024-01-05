  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик в свой День рождения отрабатывал штрафные удары. ВИДЕО
В тренде

Мудрик в свой День рождения отрабатывал штрафные удары. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Хоть и без вратаря, но выходило точно

Мудрик в свой День рождения отрабатывал штрафные удары. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на свой день рождения, украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает активно работать на тренировках и готовиться к матчу 1/32 финала Кубка Англии с "Престоном", который состоится 6 января.

На сегодняшней тренировке он отрабатывал удары со штрафных. Хотя ворота и были пустыми, но уже 23-летний футболист удачно перебрасывал стенку и попадал в угол ворот.

По теме
yellow-arrow
Симэн: Не стоит во всем винить Зинченко. Реализация - вот в чем проблема Арсенала
yellow-arrow
Челси – Престон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
yellow-arrow
Челси – Престон. Анонс и прогноз матча 1/32 финала Кубка Англии на 06.01.2024
Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости