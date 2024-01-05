Мудрик в свой День рождения отрабатывал штрафные удары. ВИДЕО
Хоть и без вратаря, но выходило точно
Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря
На сегодняшней тренировке он отрабатывал удары со штрафных. Хотя ворота и были пустыми, но уже 23-летний футболист удачно перебрасывал стенку и попадал в угол ворот.
The birthday boy putting in the hours. ???????? pic.twitter.com/o4lK5X8W9I— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 5, 2024
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