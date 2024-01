Мудрик в свой День рождения отрабатывал штрафные удары. ВИДЕО

Несмотря на свой день рождения , украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает активно работать на тренировках и готовиться к матчу 1/32 финала Кубка Англии с "Престоном", который состоится 6 января.

На сегодняшней тренировке он отрабатывал удары со штрафных. Хотя ворота и были пустыми, но уже 23-летний футболист удачно перебрасывал стенку и попадал в угол ворот.

The birthday boy putting in the hours. ???????? pic.twitter.com/o4lK5X8W9I