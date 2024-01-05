Симэн: Не стоит во всем винить Зинченко. Реализация - вот в чем проблема Арсенала
Легендарный голкипер стал на защиту украинца
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Легендарный вратарь "
"Не нужно винить в потере очков в последних матчах только Зинченко. Я знаю, что к нему было много внимания, но речь идет о командной защите. Я ненавижу выделять игроков
Да, его игра в защите меня беспокоит, но не нужно забывать, что у "Арсенала" было очень много моментов в рождественских играх, они нанесли 56 ударов и забили всего два гола. Реализация, вот в чем проблема.
Артете следует использовать Зинченко в матчах, где "Арсенал" играет в атакующий футбол, ведь украинец хорошо подключается к атакам, его следует привлекать в матчах против команды нижней части турнирной таблицы, а вот Киран Тирни может лучше проявить себя в обороне, и его следует выпускать против атакующих клубов", – сказал Симен.
Напомним, что в трех последних матчах АПЛ "канониры" взяли только одно очко и поставили под вопрос свою борьбу за чемпионство, опустившись на 4-е место в таблице.
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