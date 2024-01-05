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Mundo Deportivo: Довбик не хочет в Челси. Лондонцы не борются за титул и не будут играть в ЛЧ

Наши за границей
Обновлено

Челси - совсем не топ-клуб

Mundo Deportivo: Довбик не хочет в Челси. Лондонцы не борются за титул и не будут играть в ЛЧ

фото - ФК Жирона

Новина українською

Европейские СМИ в последнее время стали писать об интересе лондонского "Челси" к украинскому форварду "Жироны" Артему Довбику.

Впрочем, по данным испанского издания Mundo Deportivo, вариант такого перехода маловероятен. И в первую очередь из-за нежелания самого украинца переходить в "Челси".

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Источник пишет о том, что сам футболист понимает, что "Челси" сейчас не является "топ-клубом" по спортивным показателям.

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Артем точно не покинет "Жирону" зимой, так как готов вместе с командой бороться за титул чемпиона Испании.

Летом же украинец будет рассматривать варианты с командами, которые будут бороться за титул в своих странах, а также играть в Лиге чемпионов. И так как лондонцы точно не пробьются в зону ЛЧ в Англии, переход украинца к "пенсионерам" практически исключен.

В случае же, если летом для Довбика не будет найден вариант с топовым клубом, украинец останется в "Жироне", которая в следующем сезоне точно будет играть в ЛЧ.

Напомним, что "Челси" на данный момент идет на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ. "Жирона", в свою очередь, делит 1-2 места в таблице чемпионата Испании с "Реалом".

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Челси (Лондон) Артем Довбик Жирона
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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трамвай за трамваєм (найкращий)
05.01.2024 в 19:00
Нагадаємо, що "Челсі" зараз йде на 2-му місці в турнірній таблиці АПЛ .=================Дякую , аффтор , а то ніхто не в курсі
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Комментарии 2
трамвай за трамваєм (найкращий)
05.01.2024 в 19:00
Нагадаємо, що "Челсі" зараз йде на 2-му місці в турнірній таблиці АПЛ .=================Дякую , аффтор , а то ніхто не в курсі
Ответить
1
0
avatar
Бapceлиниyс
05.01.2024 в 19:36
Уа-футбол чемпион Украины по пердлингу.
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