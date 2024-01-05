Удержать будет сложно. Жирона начала поиски замены Довбику

26-летний украинский форвард испанской " Жироны " Артем Довбик стал открытие сезона в Испании и своей игрой заинтересовал многие топовые клубы Европы.

Зимой украинец точно не покинет испанский клуб, однако в "Жироне" понимают, что летом удержать форварда будет очень сложно, и поэтому уже начали поиск форвардов на замену Артему.

Как сообщает издание El Gol Digital, жиронцы рассматривают вариант с подписанием 18-летнего испанского нападающего Марка Гию из "Барселоны".

22 октября 2023 года Гию дебютировал за первую команду "Барселоны" в матче Ла Лиги против "Атлетика" Бильбао и спустя 23 секунды после выхода на поле отличился забитым голом, который принёс победу каталонцам.

Спустя 3 дня Гию впервые сыграл за "Барселону" в матче Лиги чемпионов против "Шахтёра", а уже в декабря забил свой первый гол в ЛЧ против "Антверпена".