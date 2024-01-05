Удержать будет сложно. Жирона начала поиски замены Довбику
Взгляды Жироны устремлены на соседей из Барселоны
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26-летний украинский форвард испанской "
Зимой украинец точно не покинет испанский клуб, однако в "Жироне" понимают, что летом удержать форварда будет очень сложно, и поэтому уже начали поиск форвардов на замену Артему.
Как сообщает издание El Gol Digital, жиронцы рассматривают вариант с подписанием 18-летнего испанского нападающего Марка Гию из "Барселоны".
22 октября 2023 года Гию дебютировал за первую команду "Барселоны" в матче Ла Лиги против "Атлетика" Бильбао и спустя 23 секунды после выхода на поле отличился забитым голом, который принёс победу каталонцам.
Спустя 3 дня Гию впервые сыграл за "Барселону" в матче Лиги чемпионов против "Шахтёра", а уже в декабря забил свой первый гол в ЛЧ против "Антверпена".
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