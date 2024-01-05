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Удержать будет сложно. Жирона начала поиски замены Довбику

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Взгляды Жироны устремлены на соседей из Барселоны

Удержать будет сложно. Жирона начала поиски замены Довбику

фото из свободных источников

Новина українською

26-летний украинский форвард испанской "Жироны" Артем Довбик стал открытие сезона в Испании и своей игрой заинтересовал многие топовые клубы Европы.

Зимой украинец точно не покинет испанский клуб, однако в "Жироне" понимают, что летом удержать форварда будет очень сложно, и поэтому уже начали поиск форвардов на замену Артему.

Как сообщает издание El Gol Digital, жиронцы рассматривают вариант с подписанием 18-летнего испанского нападающего Марка Гию из "Барселоны".

22 октября 2023 года Гию дебютировал за первую команду "Барселоны" в матче Ла Лиги против "Атлетика" Бильбао и спустя 23 секунды после выхода на поле отличился забитым голом, который принёс победу каталонцам.

Спустя 3 дня Гию впервые сыграл за "Барселону" в матче Лиги чемпионов против "Шахтёра", а уже в декабря забил свой первый гол в ЛЧ против "Антверпена".

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Барселона Артем Довбик Жирона
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Источник:
El Gol Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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