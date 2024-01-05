Еще один лондонский клуб заинтересовался Довбиком
Тоттенхэм все еще ищет идеальную замену Кейну
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26-летний украинский форвард "Жироны" Артем Довбик своей игрой продолжает возбуждать интерес многих европейских клубов.
Так, по данным Mundo Deportivo, игра Артема очень нравится главному тренеру "Атлетико" Диего Симеоне, который хотел бы видеть украинца в своей команде.
Также издание подтверждает интерес к нападающему со стороны "Челси", но это не единственный лондонский клуб, который хочет украинца. Источник пишет о том, что Довбиком заинтересовался и "
"Шпоры" продолжают поиски забивного нападающего, который мог бы "идеально" заменить Харри Кейна, ушедшего в "Баварию".
Напомним, что в текущем розыгрыше Ла Лиги Артём имеет 17 результативных действий (11 голов и 6 ассистов) в 18 матчах, он лидер чемпионата по этому показателю.
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