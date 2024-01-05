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Еще один лондонский клуб заинтересовался Довбиком

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Тоттенхэм все еще ищет идеальную замену Кейну

Еще один лондонский клуб заинтересовался Довбиком

Getty Images/Global Images Ukraine

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26-летний украинский форвард "Жироны" Артем Довбик своей игрой продолжает возбуждать интерес многих европейских клубов.

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Так, по данным Mundo Deportivo, игра Артема очень нравится главному тренеру "Атлетико" Диего Симеоне, который хотел бы видеть украинца в своей команде.

Также издание подтверждает интерес к нападающему со стороны "Челси", но это не единственный лондонский клуб, который хочет украинца. Источник пишет о том, что Довбиком заинтересовался и "Тоттенхэм".

"Шпоры" продолжают поиски забивного нападающего, который мог бы "идеально" заменить Харри Кейна, ушедшего в "Баварию".

Напомним, что в текущем розыгрыше Ла Лиги Артём имеет 17 результативных действий (11 голов и 6 ассистов) в 18 матчах, он лидер чемпионата по этому показателю.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Михаил Черныш
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