Дженоа сыграет с Болоньей. Малиновский выйдет в стартовом составе

Сегодня, 5 января, в итальянской Серии А состоится матч 18-го тура местного чемпионата, в одном из которых " Дженоа " на выезде сыграет с "Болоньей".

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Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды.

Напомним, что матч начнется в 21:45.

Ну и отметим, что "Болонья" занимает 5-е место в таблице, имея в активе 31 очко. У "Дженоа" 20 баллов и 12-е место.