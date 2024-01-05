Дженоа сыграет с Болоньей. Малиновский выйдет в стартовом составе
Украинец in da house
Genoa
Сегодня, 5 января, в итальянской Серии А состоится матч 18-го тура местного чемпионата, в одном из которых "
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Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды.
Напомним, что матч начнется в 21:45.
Ну и отметим, что "Болонья" занимает 5-е место в таблице, имея в активе 31 очко. У "Дженоа" 20 баллов и 12-е место.
⤵️ STARTING XI #BolognaGenoa ???????? pic.twitter.com/RAzFWF8cHc— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 5, 2024
???? FORMAZIONE ????— Bologna Fc 1909 (@Bolognafc1909) January 5, 2024
Il nostro 1️⃣1️⃣ titolare per #BolognaGenoa ????????#ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/YvU0hxFGsN
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